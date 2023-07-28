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大陸 大陸焦點 特派現場

慶戰勝節70周年　北韓「怪獸」導彈又亮相　

▲▼ 解放戰爭勝利７０週年大型演出舉行金正恩和訪問平壤的友好使者觀看演出。（圖／翻攝 朝中社）

▲北韓昨也盛大舉行70週年「戰勝節」大型演出，金正恩與俄羅斯國防部長蕭依古觀看演出。（圖／翻攝 朝中社）

記者任以芳／綜合報導

北韓（朝鮮）昨27日盛大舉行70周年的「戰勝節」（韓戰停戰協定簽署），為了紀念有里程碑意義的日子，官方邀請中國和俄羅斯的高級代表團。根據北韓媒體《朝鮮日報》稱，被稱作「怪獸」的「火星炮-17」型洲際彈道導彈出現在閱兵式上。

大陸官媒《環球時報》引述《韓聯社》報導，北韓昨27日晚在平壤金日成廣場舉行閱兵，「紀念祖國解放戰爭勝利70週年。」大約晚上8時左右開始，持續約一個半小時。

報導稱，金正恩在閱兵式上發表演講，強調北韓加強國防力量的意志和「朝中俄團結」。被稱作「怪獸」的北韓「火星炮-17」型洲際彈道導彈有出現在閱兵式上。

2022年3月，北韓首次成功進行該型號導彈試射，儘管該導彈實際功能尚未得到證實，《路透社》曾指出，該導彈可以將核彈頭發射到美國任何地方。因此，外界預測，北韓的其他新武器昨27日也在閱兵式上亮相。

▲▼ 2023北韓今年二月建軍75週年閱兵式 。（圖／翻攝 勞動新聞）

▲北韓今年二月舉行建軍75週年閱兵式，曾經展示怪獸「火星炮-17」型洲際彈道導彈。（圖／翻攝 勞動新聞）

南韓媒體《韓聯社》稱，2018年9月之前，北韓閱兵式大部分在上午舉行，但從2020年10月勞動黨成立75周年之後，北藍連續4次在晚上或深夜舉行閱兵式。據了解，北韓上次邀請外國政府代表參加閱兵是在2018年2月，當時北韓與南韓、美國政府開展外交活動，閱兵式相對低調。

依照過去傳統，北韓利用閱兵活動展示重要的新武器，進而促進內部團結。《韓聯社》報導稱，首爾軍方此前表示，美國和韓國的情報部門正在密切監視平壤的閱兵準備工作，並跟蹤該國的武器發展趨勢。

另外，金正恩於26日在北韓勞動黨中央委員會本部大樓會見俄羅斯國防部長蕭依古，後者親自轉交俄總統普丁的親筆信。同日，金正恩同蕭依古一同參觀「最新武器裝備」展覽會，引起韓國和西方媒體特別關注。

《環球時報》引述《法新社》報導稱，金正恩親自向蕭依古介紹朝鮮研發的「火星炮-17」和「火星炮-18」型洲際彈道導彈，以及之前沒有展示過的軍用無人機等最新、最先進的武器。

▼金正恩同蕭依古一同參觀「最新武器裝備」展覽會 。（圖／翻攝 朝中社）

▲▼金正恩於26日在北韓勞動黨中央委員會本部大樓會見俄羅斯國防部長蕭依古，後者親自轉交俄總統普丁的親筆信。同日，金正恩同蕭依古一同參觀「最新武器裝備」展覽會， 。（圖／翻攝 朝中社）

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