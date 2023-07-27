俄羅斯國防長會見金正恩！轉交普丁親筆信　安全與防務問題達共識

▲俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）27日與北韓領導人金正恩會晤。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部長蕭依古25日率團抵達北韓平壤順安國際機場，北韓軍方也出動人民軍儀隊奏樂，將近百人陣仗沿著紅毯列隊並舉著歡迎標語。消息指出，蕭依古27日與北韓領導人金正恩會晤，轉交來自普丁的親筆信，討論了安全和防務問題並達成共識。

根據路透社、韓聯社報導，北韓官媒朝鮮中央通信社（下稱朝中社）指出，蕭依古（Sergei Shoigu）25日抵達北韓，展開為期3天的訪問，重點是27日參加在平壤舉行的「戰勝節」70周年慶典；這也是北韓自2020年疫情以來，首次正式邀請外賓訪問，受邀的除了俄羅斯外，還有來自中國的代表團。

▲北韓國防部長強純男和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）舉行會談。（圖／CFP）



朝中社報導，金正恩26日會見了蕭伊古，兩人在充滿戰鬥友誼的親切氣氛中，討論了安全和防務問題，並就這些問題達成了共識，並強調「在不斷變化的地區和國際安全環境中，這次的會議是進一步加強雙邊關係的一個機會。」此外，蕭伊古還向金正恩轉交了俄羅斯總統普丁的一封信。

朝中社指出，金正恩還帶著蕭伊古參觀了為戰勝節所舉辦的防務展，裡面展示了北韓新開發的武器和軍事裝備，包含彈道飛彈、無人機等。

報導提到，蕭伊古在平壤舉行的宴會中，稱在北韓軍隊是世界上最強大的。《路透社》則指出，《朝中社》的報導雖未直接提及烏俄戰爭，但北韓國防部長強純男表示，「平壤完全支持俄羅斯為了正義與主權而戰。」