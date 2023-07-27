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俄國防部長訪北韓　金正恩親自介紹「新型武器裝備」

▲▼蕭依古、金正恩 。（圖／翻攝朝中社）

▲金正恩同蕭依古參觀北韓「新型武器裝備」展覽  。（圖／翻攝朝中社）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）25日率團抵達北韓平壤順安國際機場，根據北韓官媒《朝中社》報導稱，蕭依古遞交給金正恩一封俄總統普丁「親筆信」，還一同參觀了北韓「新型武器裝備」。

今年7月27日是北韓戰爭停戰70週年紀念日。北韓舉辦大型活動慶祝「祖國解放戰爭勝利」70週年，並邀請中國和俄羅斯代表團訪問朝鮮，出席紀念活動。這是自全球新冠疫情暴發後北韓首次正式接待外國代表團。

蕭依古此行出訪，北韓軍方也出動人民軍儀隊奏樂，將近百人陣仗沿著紅毯列隊並舉著歡迎標語。根據路透社、韓聯社報導，北韓官媒朝鮮中央通信社（下稱朝中社）報導指出，金正恩對普丁派蕭依古率軍事代表團來訪表示感謝。

報導表示，金正恩說，「此次會談加深了『朝俄戰略和傳統關係』。蕭依古還向金正恩轉交了普丁親筆信，金正恩對此表示感謝。雙方互相贈送了禮物，進行友好會談，並承諾加強雙邊關係。

當地時間2023年7月26日，金正恩同蕭依古參觀北韓「新型武器裝備」展覽。從北韓釋出照片可見，金正恩親自導覽介紹，蕭依古十分認真研究觀看。

《朝中社》指出，蕭依古25日抵達北韓，展開為期3天的訪問，重點是27日參加在平壤舉行的「戰勝節」70周年慶典；這也是北韓自2020年疫情以來，首次正式邀請外賓訪問，受邀的除了俄羅斯外，還有來自中國的代表團。

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