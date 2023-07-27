挺侯小雞倒戈郭台銘？　林金結稱「郭尚未宣布」：已跟黨報備過

▲鴻海創辦人27日郭台銘參加土城順聖宮宮慶參拜關聖帝君，國民黨立委參選人林金結全程陪同。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，國民黨立委參選人林金結全程相陪，還在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，被視為倒戈郭陣營。林解釋，今天有跟黨中央報備過，而扇子是先前徵召時所製作的，把以前的全部拿出來而已。林也說，郭因為還未宣布參選，等到後面郭確定有參選，黨才會處理。

對於今天全程相陪郭台銘，林金結解釋，在順聖宮當了很久的主任委員，現在也是榮譽主委，且從103年投入政壇以來，就受到郭台銘以及前立委盧嘉辰的拉拔；而今是土城順聖宮39週年慶典，自己當然要出席。

林金結強調，自己理智上是國民黨的候選人，先前徵召過程也支持郭台銘，所以今跟另一個黨籍立委參選人林國春一起來幫忙站台。林也解釋，扇子是先前製作的，還留下來很多，所以今天很多扇子是把以前的全部拿出來而已。

林金結也說，他有向黨中央問過及報備，要等到郭台銘如果宣布參選才算違紀，因此今天跟郭合體是何樂不為，等到後面郭確定有參選，黨才會處理。他再次重申，今天都有跟黨中央報備，而且自己是順聖宮榮譽主任委員，必須來接駕。

林金結並指，今天沒有談任何政治，也不是宣布參選，希望外界不過度解讀。至於稍早說要和郭台銘攜手走向全世界，林解釋，郭沒有要爭取任何職位，彼此是最好的朋友，且是自己重要的支持力量；尤其郭現在沒有做任何宣示，所以今天就是代表順聖宮給予祝賀。