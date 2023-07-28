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考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

▲▼ 林金結合體郭台銘，遭黨考紀約談。（圖／記者崔至雲攝）

▲林金結合體郭台銘，遭黨考紀約談。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，國民黨立委參選人林金結在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，被新北市黨部考紀會認定違反黨規，對林做出嚴厲口頭警告。對此，林金結回應，昨天在現場發送印了他與侯友宜合照的瓶裝水，才是他真正的文宣，昨天法會發送的扇子有兩款，引發爭議的扇子是工作人員從廟方剩餘物資中取出，事前沒有任何人知情，更不是他製作或發送的，而發言也多為禮貌性言詞。

林金結表示，土城順聖宮昨天舉辦關聖帝君聖誕千秋法會，後續傳出若干風波，讓支持者擔心、替廟方帶來困擾，今天誠心致歉，做得不夠周到，實在抱歉。

面對各方關切，林金結指出，他今天到新北考紀會，完整說明事件始末，順聖宮副主任委員黃榮葵也陪同出席會議。黃副主委在考紀會現場說明，昨天法會發送的扇子有兩款，引發爭議的扇子是工作人員從廟方剩餘物資中取出，事前沒有任何人知情，更不是他製作或發送的。

「我要重申，昨天在現場發送印有與侯友宜合照的瓶裝水，才是我真正文宣。」林金結坦言，他心心念念期待藍軍可以整合、團結，無須劍拔駑張，為了盡一切促進整合的力量，讓大家可以團結國民黨，他昨天以順聖宮榮譽主委身分，禮貌性到場接待郭台銘與有富集團總裁洪村騫等人，而他的發言多為禮貌性言詞。

林金結強調，他深知一路走來都受國民黨栽培，自然「唯一支持」國民黨總統參選人侯友宜，無庸置疑。此外，他也相信，只要大家共同堅定勝選的信心跟步伐，眼前雖然艱辛，團結一切可以團結的力量，未來一定勝利可期。

▼林金結與侯友宜合照的水瓶 。（圖／林金結提供）

▲▼ 林金結與侯友宜合照的水瓶 。（圖／林金結提供）

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