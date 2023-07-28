最新民調侯止跌、柯下滑　她點關鍵：柯文哲被厭女、北流爭議衝擊

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

7月各大總統民調出爐，皆呈現賴清德平盤、柯文哲下滑、侯友宜回升趨勢。對此，民進黨立委林楚茵28日受訪時分析，個別事件影響都會對民調造成衝擊，柯文哲這陣子從厭女到北流經費爭議，確實都影響民眾對他適不適合當總統產生質疑，賴清德對於國家大政方向跟行政經驗上相對其他候選人穩定，也反映在民調部分。

TVBS民意調查中心昨公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德以33%的支持度居冠，民眾黨總統參選人柯文哲以32%緊追在後，國民黨總統參選人侯友宜則是25%居末。值得關注的是，在經過716凱道遊行、723國民黨全代會後，柯文哲較上個月略降，侯友宜則微幅回升兩個百分點。

對於民調數據，林楚茵指出，民調高高低低，遇到個別事件影響都會造成衝擊，柯文哲這陣子從厭女到北流經費爭議，確實都影響民眾對他適不適合當總統產生質疑，賴清德一路都非常穩健，對於國家大政方向跟行政經驗上相對其他候選人穩定，也會展現在民調回升部分。

對於賴清德在年輕族群民調回溫，是否空戰起作用？林楚茵表示，很多人認為民進黨要多跟年輕族群宣傳，但年輕人會了解到自己需要的，民進黨尊重、理解他們，包含財政部公布青安貸款政策、以及育兒政策等等，這些政策沒有被好好整理，民眾在使用中但可能不了解。

林楚茵指出，這部分政策就要加強宣傳，這些都是整體累積的過程，不是單純拍片或宣傳可以達到效果。

