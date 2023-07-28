金溥聰「看不起」羅智強　邱毅揭背後目的：讓愛將鍾沛君上位

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日開嗆北市立委參選人羅智強「在安全選區搞把戲，我看不起」，前立委邱毅28日表示，金溥聰鬥羅智強背後有一個目的，就是想找借口撤銷羅智強的大安區立委提名，使其愛將台北市議員鍾沛君上位，呼籲羅智強「可得小心備戰了。」

邱毅今日透過臉書發文指出，金溥聰沒有要停止內鬥的意思，反而加強火力攻擊國民黨主席朱立倫和羅智強。他指出，金溥聰日前嗆朱立倫「未經同意就在全代會發表執政大聯盟的言論」，但黨主席說什麼，有要經過金溥聰批准嗎？他不是說與朱立倫的溝通管道暢通，為何不能私下找朱立倫解決矛盾？一定得昭告天下，弄成朱金互嗆的內鬥戲碼？

邱毅開轟，侯友宜被媒體問及此事時，曾表示聽過幾次「執政大聯盟」，但金溥聰卻追問侯友宜是什麼時候聽到的，一副侯友宜所有行動都必須告之他，得他批准、受他控制的樣子。過去，金溥聰把前總統馬英九當傀儡，現在又把侯友宜當提線木偶，直接上演封建王朝權臣操控朝政的醜陋戲碼。

邱毅表示，全代會時，前高雄市長韓國瑜提醒侯友宜要「做自己」，現在看起來，韓國瑜已找到問題癥結所在。此外，金溥聰也把刀揮向羅智強，不僅在專訪中直斥「看不起羅智強」，還放話指羅智強才是2013年馬王政爭的罪魁禍首，痛批「這就是金小刀一貫有功就攬，有過就推的奸臣本色。」

邱毅也指控，其實金溥聰鬥羅智強還有一個目的，就是想找借口撤銷羅智強的大安區立委提名，使其愛將台北市議員鍾沛君上位，呼籲羅智強「可得小心備戰了。」