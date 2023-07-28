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藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

▲▼國民黨基隆市議員呂美玲街訪民眾談彈藥庫遷移，怒嗆反遷移民眾「中共打你，是因為你討打」。（圖／翻攝自呂美玲臉書）

▲國民黨基隆市議員呂美玲（右）言行惹議。（圖／翻攝自呂美玲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

基隆市日前發生陸軍彈藥庫爆炸意外，國民黨議員呂美玲主張遷走彈藥庫，但遇到民眾回覆「這顧我們國家，如果中共打來彈藥去哪裡拿？」呂氣炸回批「那是你討打」，更爆出金句「請中共照顧基隆人」，相關說法引起爭議。對此，民進黨立委林楚茵28日表示，她吃了誠實豆沙包，國民黨常常站在加害者那邊、甚至幫忙找理由，道歉應該是剛好而已。

呂美玲主張遷走基隆彈藥庫、讓當地居民安心，但在受訪過程中遇到民眾表示，不可以遷建，「中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！」聽到民眾回覆，呂美玲質疑民眾「為什麼一定要戰爭？像美國人跟烏克蘭一樣？」民眾則回答，「我不要（戰爭）啊！是中共想打。」呂美玲則突然翻臉怒嗆，「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！」受訪中更爆出金句「請中共照顧基隆人」，引起各界撻伐批判。

對於呂美玲說法，林楚茵指出，她吃了誠實豆沙包，很多國民黨立委認為增加軍備就是挑釁中國，呂美玲忘記了中國霸凌的是台灣、我們都是被霸凌的受害者，他們卻常常站在加害者那邊、甚至幫忙找理由，她道歉應該是剛好而已，更應該發自內心了解自己想法錯誤。

國民黨立委李德維則認為，現在焦點被模糊了，鬧區裡有彈藥庫，相信遷移彈藥庫等嫌惡設施是民眾共同想法，卻被綠營跟綠媒誤導，變成是另一個政治議題，這樣的操作非常糟糕且可惡。

對於呂美玲論述，國民黨發言人林家興則強調，儘管呂美玲發言初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，其也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性、不當字眼更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害。

林家興指出，呂美玲言行不僅違反黨政策，更嚴重損害黨聲譽，此一爭議言行已違反國民黨立場及黨紀，將請地方黨部調查處理，必要時依情節輕重進行黨紀處分。

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