遲到1個月！帝爺公蛇颱風天終現身　信徒奔天受宮見證...直呼幸運

記者高堂堯／南投報導

南投縣名間鄉天受宮在每年端午節前後，俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇都會現身，但今年端午過後仍不見身影，不少信眾擔心紀錄會中斷在43年；所幸「靈蛇」在杜蘇芮颱風襲台的26日終於出現，雖然遲到近1個月，但紀錄也延續至第44年，讓廟方和信眾都欣喜萬分。

▲松柏嶺天受宮「靈蛇」連續44年現身。（圖／天受宮主委陳政雄提供，下同）

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南投縣名間鄉松柏嶺地區的「天受宮」與「受天宮」兩座宮廟名稱相近、均是信奉玄天上帝（帝爺公），其中天受宮自1979年啟用迄今，每年都會有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇造訪廟宇；由於傳統信仰中，蛇與龜乃屬玄天上帝麾下大將，而這條大頭蛇又每年定期造訪、每次停留3至10天，被信眾視為靈蛇和廟方的吉祥物。

天受宮主委陳政雄表示，杜蘇芮颱風近日侵台，廟方昨天正在進行防颱準備工作時，大頭蛇竟出乎意料地現身，目測體長與去年相當、約200公分，先後攀爬上供桌、花盆和供品，時而抬頭吐出蛇信，時而向前屈伸，就像在敬拜神壇上的玄天上帝神像；信眾紛紛拿起手機拍攝。

還有一位來自台南的民眾，今天一早搭火車到彰化縣二水登山，爬上松柏嶺時就剛好看到廟方直播靈蛇的畫面，趕緊用手機導航前來觀看，直呼「太幸運了！」

▲▼靈蛇現身引起現場信眾爭睹，有台南信眾來爬山時幸運見證。（圖／天受宮主委陳政雄提供）

陳政雄說，以往也有帝爺公蛇在端午後才報到的情形，他始終相信神明自有安排，也希望信眾能跟廟方一樣秉持平常心看待，如今果然皇天不負苦心人。

農委會特生中心則指出，大頭蛇屬樹棲型蛇類，在低海拔山區常見，具輕微毒性、被咬傷會導致紅腫，而春夏是其交配季節，研判是為了避暑或捕食青蛙等才會在宮廟現身。