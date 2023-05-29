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大馬觀光客疫後來台踴躍　觀光局邀知名旅遊節目團隊造訪松柏嶺

▲大馬旅遊節目《帶阿母去旅行》團隊赴松柏嶺參訪拍攝。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

▲大馬旅遊節目《帶阿母去旅行》團隊赴松柏嶺參訪拍攝。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局駐吉隆坡辦事處邀請馬來西亞Astro AEC華語頻道《帶阿母去旅行》節目團隊，遠赴台灣松柏嶺拍攝台灣茶文化體驗內容，大馬知名電視節目主持人阿賢和林德榮今日帶著兩位高齡母親造訪茶文化主題館，進行五感體驗「茶薰六覺」，完成30分鐘的品茶、蒸臉、茶葉敷眼睛、茶葉面膜敷臉後，2位主持人驚呼阿母的五官煥發神采，宛如年輕了好幾十歲。

觀光局表示，該節目製作團隊於松柏嶺遊客中心茶文化館，拍攝獨具特色的「茶薰六覺」─品茶、及茶相關的DIY體驗，即使馬來西亞對手搖茶飲接受度高，亦有傳承自華人文化圈的飲茶文化，仍對此種台灣茶體驗文化感到新奇；阿賢（楊佳賢；Jason Yeoh）時常到台灣旅遊，堪稱「台灣通」，但今天和林德榮（Jack Lim）都是首次帶著媽媽訪台，他帶著媽媽親自示範，由工作人員以茶葉敷臉後，撫摸母親的臉說：「膚質變好了，好像回到年輕一樣！」

▲大馬旅遊節目《帶阿母去旅行》團隊赴松柏嶺參訪。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處長曹忠猷到場歡迎，並特別致贈2位媽媽可愛的粉紅喔熊帽及具特色的原住民背包，他表示這次礙於時間有限，無法帶著主持人與媽媽們造訪參山處的3大茶葉產區，所以也準備了梨山茶、東方美人茶及松柏長青茶的「參山好茶道」禮盒，希望茶葉中具抗氧化效果的兒茶素，能讓2位母親越來越年輕。

▲大馬旅遊節目《帶阿母去旅行》團隊赴松柏嶺參訪。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處也指出，台灣去（111）年10月重新開放觀光客來台後，馬來西亞市場入境人數表現亮眼：不僅今年第100萬名國際旅客是馬來西亞籍，據今年1至3月來台旅客居住地統計，馬來西亞更以近10萬人次居第4大來源地；觀光局駐吉隆坡辦事處因此特邀2位大咖主持人，來台拍攝《帶阿母去旅行》節目，藉由攜母同遊的精彩旅途畫面，預定6月時在馬來西亞Astro AEC華語頻道播出，也邀請大馬朋友踴躍來台體驗茶文化之旅。

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