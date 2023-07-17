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松嶺之星完工將湧人潮　松柏嶺周邊暨旅遊服務設施改善強化

▲南投縣政府針對松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程召開說明會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府針對松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程召開說明會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣觀光處獲中央補助2500萬元執行「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」，將於受天宮2處既有大型停車場分別規劃接駁休憩暨諮詢服務站，且於松山街及豐柏路道路鋪面約620公尺，並於路旁設置新穎的人行步道約600公尺，串連松柏嶺受天宮及目前施工中松嶺之星與周邊步道景區，全案預計在113年中完工。

縣府於7月6日召開該項工程的地方說明會，由觀光處長陳志賢主持，蒐集各方建議及意見；多位縣議員包括林憶如、沈夙崢、張婉慈、林儒暘、吳棋楠，以及名間鄉公所、受天宮主委陳岳登及副主委楊金聰、松山村陳秀村長及地方民眾參加。

▲南投縣政府針對松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程召開說明會。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府針對松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程召開說明會。（圖／南投縣政府提供）

觀光處指出，名間鄉松柏嶺位處八卦山脈南端，屬海拔約500公尺的台地地形，周邊茶園風光明媚，茶葉生產量居全國之冠；此區信仰中心受天宮香火鼎盛，每逢進香期間及假日來訪香客遊客常造成交通壅塞及停車亂象，道路行人與車輛爭道行駛行走相當危險；縣長許淑華上任後，考量未來松嶺之星工程完工後必將為松柏嶺區域帶來大批遊客，為紓解人潮、做好交通配套措施及提供優質的旅遊服務，即指示觀光處提案向中央爭取經費，感謝交通部觀光局補助2500萬元，規劃改善松柏嶺景區交通環境。

▲南投縣政府針對松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程召開說明會。（圖／南投縣政府提供）

觀光處表示，本工程將有效串連受天宮、登廟步道、松嶺之星等周邊景點：遊客於受天宮參拜後可沿人行道步行或以交通接駁方式前往附近觀光景區，形成環狀觀光休憩動線，降低交通壅塞情形外亦達到低碳旅遊效果，全面提昇遊憩質量與廣度，促進在地當地農業特產銷售、帶動產業發展，為名間地區帶來可觀的觀光產值；陳志賢除要求規劃設計單位將與會人員意見彙整參採納入規劃設計，另指示再邀請或訪視在地協會及社團等提供意見，以更貼近在地居民及遊客使用需求，並由觀光處協助松柏嶺受天宮在網站及各行銷平台積極宣傳推廣，加強周邊觀光產業整合行銷推廣工作。

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