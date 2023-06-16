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松柏嶺埔中村一度水費29元驚人　立委爭取經費啟動鑿井、蓄水池改善

▲立委蔡培慧爭取5000萬經費在名間鄉埔中村鑿井並改善P3、P7蓄水池，整頓松柏嶺地區灌溉系統。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲立委蔡培慧爭取5000萬經費在名間鄉埔中村鑿井並改善P3、P7蓄水池，整頓松柏嶺地區灌溉系統。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉松柏嶺地區水費居高不下，埔中村更高達一度29元，為南投縣內水費最高地區，讓在地農民叫苦連天；立委蔡培慧日前邀集農水署、名間鄉長陳翰立等人至名間鄉埔中村P3、及新庄村P7蓄水池視察，承諾今年度將會啟動鑿井、蓄水池改善計畫。

蔡培慧表示，名間鄉民多務農為生，但在旱灌用水部分卻長年無法得到解決，因此自任不分區立委開始就積極協助改善，先前已在赤水、竹圍地區爭取4.35億進行挖井及引水工程，第一期以3800萬元進行赤水和竹圍地區鑿井，第二期以1.67億執行s3管線，第三期則在規劃中；本次再度爭取5000萬元經費，將改善埔中P3及P7蓄水池，並持續尋找水源鑿井，藉此穩定供水。

▲立委蔡培慧爭取5000萬經費在名間鄉埔中村鑿井並改善P3、P7蓄水池，整頓松柏嶺地區灌溉系統。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

農水署分署長蔡昇輔表示，埔中地區用水是現今最危急、需進行改善的地點之一，因此當天赴現場進行會勘，首先將尋找抗旱備用的水井，解決燃眉之急，中期進行蓄水空間改造、補強缺失，利用地面水收集系統穩定灌溉用水；本次除進行P3及P7蓄水池改善，在S3中池灌溉系統部分也完成管線及整體設計，未來將捨棄塑膠管、改用鑄鐵管提升供水效率，並預計於9月動工開挖，屆時將讓整體名間灌溉用水更加完善。

▲立委蔡培慧爭取5000萬經費在名間鄉埔中村鑿井並改善P3、P7蓄水池，整頓松柏嶺地區灌溉系統。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

陳翰立表示，埔中最為出名的農特產就是埔中茶，但近年水費可說是越來越高，一度水將近29元，讓農民的茶菁是入不敷出，因此希望藉由用水問題的改善，穩定水源、抑制水價，減輕農民種茶的負擔。

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