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靈蛇43年紀錄中斷！今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

記者唐詠絮／彰化報導

俗稱「帝爺公蛇」已連續43年在端午節前後現身在南投縣名間鄉天受宮內，今年端午節卻未出現，民俗專家廖大乙說，圓山飯店「金龍」也砸掉了，再遇上今年又是逢「黑兔」天干地支氣場變動大，諸多的巧合，代表著台灣將有大事發生，尤其4生肖下半年要小心犯小人及交通，但只要心存善念，一切將可化解。

▲天受宮靈神今年端午節未現身。（圖／天受宮提供 廖大乙提供）

▲43年來靈神在端午節現身天受宮。（圖／天受宮提供）

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「天受宮」位在南投縣名間鄉松柏嶺，信奉玄天上帝（帝爺公），自1979年啟用迄今，每年都會有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇(靈蛇)造訪廟宇盤旋，截至去年為止已連續43年，信徒蔚為神蹟，今年靈蛇卻未在端午節現身。

▲天受宮靈神今年端午節未現身。（圖／天受宮提供 廖大乙提供）

▲靈神今年端午節未現身天受宮，廖大乙說，4生肖要注意犯小人及交通。（圖／廖大乙提供）

廖大乙對此表示，12生肖中只有龍無法用肉眼看到，古老歷史文化用圖像記錄龍騰空飛翔，意寓福氣祥和之意，今年圓山飯店在端午節後一天，農曆5月初六發生天花板倒塌事故，金龍噴水池天井的天花板掉落，砸中金龍，龍身也因此斷裂。還有2016年台灣燈會主燈龍也斷了，都象徵著台灣將有大事發生。

廖大乙說，今年端午節前一天是「夏至」，氣候急遽變化，對今年生肖正沖屬兔尤其要注意，其他生肖屬龍、蛇及雞，也要防小人，一切以靜制動，除了人事外，也要注意交通，用善念來抵禦下半年即將到來的種種考驗，一切將可逢凶化吉。

天受宮主委陳政雄說，以往也有帝爺公蛇在端午後10多天才報到的情形，雖然目前尚未出現，但他相信神明自有安排，現在就斷言靈蛇連續43年現身的紀錄是否中斷，都言之過早，也希望信眾能跟廟方一樣秉持平常心看待。

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