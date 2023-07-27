藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

▲國民黨議員呂美玲。（圖／翻攝呂美玲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市陸軍六軍團營區彈藥庫日前發生爆炸意外，有媒體到當地街訪民眾看法，國民黨議員呂美玲也在一旁陪同，呂主張遷走彈藥庫，但遇到民眾回覆「不能遷，這顧我們國家，如果中共打來彈藥去哪裡拿？」讓呂氣炸怒批「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！你要記得喔！真的打了，你一定要上戰場！」相關說法也引起爭議。

呂美玲主張遷走基隆彈藥庫、讓當地居民安心，他在街訪過程中先是遇到一位女攤販「那個沒有什麼啦」，表示他們是住在最裡面的、是最危險的，那不會常常發生。接著街訪到另一位民眾時，他則指出，不可以遷建，「中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！我們所有武器都在這邊顧，這顧台灣的地方絕對不能遷走，遷走你們這些民意代表、財團也只是蓋房，你要它的地而已。為了你們個人的私利、你都沒有想到國家。」

聽到民眾回覆，呂美玲忍不住跳腳，她質疑民眾「為什麼一定要戰爭？像美國人跟烏克蘭一樣？」民眾則回答，「我不要（戰爭）啊！是中共想打。」呂美玲則突然翻臉怒嗆，「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！是你討打！你要記得喔！真的打了，你一定要上戰場，現在徵到75歲都還可以。」

不過，事實上現在一般民眾服役年齡門檻為32歲，而該議員相關言論引爆爭議，台灣基進北市黨部主委吳欣岱就抨擊，「中國國民黨內建的思想，保衛家園叫做討打，很遺憾也很難過，這竟然還是我們的在野黨」。

該議員爭議也不只一樁，過去基隆發生地層下陷，事發當下時任市長林右昌正在市府批公文、未第一時間到場會勘，呂美玲卻不相信林在批公文，語出驚人表示，「只要有市民可以證明市長不在市政府而在其他地方的話，我懸賞一萬塊來酬庸他，在那個當下你說你在市府批公文，這個理由太誇張，沒辦法想像。」