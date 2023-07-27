發「總統力挺郭台銘」扇子疑倒戈？　林金結急發聲明：事前不知情

▲林金結與侯友宜合照的水瓶 。（圖／林金結提供）



記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，國民黨立委參選人林金結全程相陪，還在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，被視為倒戈郭陣營。下午，林金結緊急透過媒體群組表示，今日會場出現的扇子，他事前並不知情，他現場提供的是與國民黨總統參選人侯友宜合照的瓶水，請外界不要過度聯想。

對於今天全程相陪郭台銘，林金結解釋，在順聖宮當了很久的主任委員，現在也是榮譽主委，且從103年投入政壇以來，就受到郭台銘以及前立委盧嘉辰的拉拔；而今是土城順聖宮39週年慶典，自己當然要出席。

下午林金結再針對此事發聲明表示，「金結全力支持侯友宜！」，民進黨近八年執政弊案叢生、民不聊生，高達六成選民期待政黨輪替。他深獲國民黨栽培，並獲提名參選立委，唯一支持侯友宜，且7月9日已成立2300人之「侯賽雷後援會」相挺侯友宜競選總統，情義無庸置疑。

「唯有團結一心，才能達到政黨輪替、立委席次過半的目標」，林金結指出，郭台銘與國民黨理念相同，在新冠疫情最嚴峻時，為全民採購BNT疫苗，他感恩在心頭。

對於今日會場出現的扇子，林金結解釋，他事前並不知情，感謝ㄚ銘之友會支持他在艱困選區挑戰立委選舉，助他一臂之力，選舉要爭取所有可以爭取的支持，他在現場提供的是與侯友宜市長合照的瓶水，懇請外界不要過度聯想。

