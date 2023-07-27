柯文哲拿百億前瞻卻批「錢沾」　綠轟不厚道：吃完大餐擦嘴就開罵

▲民進黨立院黨團召開「罵藍罵綠 凸顯柯市長沒能力」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫變「錢沾」、「錢坑」。對此，民進黨立院黨團27日回應，柯文哲說法一變再變，且前瞻計畫台北市補助至少400案、金額超過100億，結果柯文哲說錢不知道用到哪去？這是非常情緒化的發言，好像中央請你吃大餐，嘴巴抹抹就開始罵，這不厚道，爭取大位者講話要一致。

對於柯文哲批評前瞻基礎建設，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，前瞻基礎建設從2017年提出後，2017年4月，柯文哲稱「台北市對中央前瞻計畫表示支持與配合」、「若採取定額方式讓中央來出大部分的錢，地方有一部分自籌款，這樣大家就會比較節制」，不到兩個月，柯文哲改稱「前瞻就只能蓋出孑孓館，連蚊子都孵不出來」，之後又說「前瞻計畫是一群強盜在分錢」，到今年變成「前瞻會壓垮地方財政，『前瞻』變成『錢沾』」。

莊瑞雄指出，基礎建設就是要提升國家競爭力，行政部門編預算送到立法院，審議過程中，先砸麵粉、丟水球，通過後就變成柯文哲所說的「一群強盜來搶錢」，各政黨在立法院都有席次，所有預算執行到最後都要決算，決算完後，監察院還要做審計。

莊瑞雄直言，柯文哲2017年到立法院都表達支持配合，忠孝東路東西門戶的軸線，人行環境的改善計畫，這都是中央補助，建設也完成了，柯文哲這樣說就不厚道。柯文哲去年3月台北捷運南環段動土剪綵還很開心，好像中央請你吃完大餐，嘴巴抹抹就開始罵，這不厚道，爭取大位者，講話要一致。

台北市議員苗博雅直言，監督要有所本，前瞻計畫台北市補助至少400案、金額超過100億，但柯文哲卻說錢不知道用到哪去，這是非常情緒化的發言，因為柯文哲把前瞻的錢用在相當多的北市民生基礎建設，例如資安基礎建設、台北市教育、技職環境、人才培育、科研智慧學習，還包含柯自己列為政績的2030雙語台北，這都是前瞻補助80%以上。

苗博雅指出，被柯文哲認為是自己政績的台北市班班有冷氣，也是前瞻補助70%以上才能有；台北市的燈亮路平水溝通、道路品質改善，台北市已經這麼有錢了，但還有16案是前瞻基礎建設補助的。市民要去參加長照據點，市民要帶小孩去公托、參加親職館，都有前瞻補助在其中，柯文哲要說不知道前瞻建設到哪去，那建議他到台北市各角落走走。

時值颱風天，苗博雅指出，台北市翡翠原水管的經費中，其中有8億來自前瞻基礎建設，是在賴清德做閣揆時給予台北市的補助，佔總工程經費超過三成；捷運南北環段算是柯文哲任內極少數有點進度的捷運線，總經費1300億，其中300億是中央補助，其中還有55億是來自前瞻基礎建設。

對於柯文哲質疑「有必要蓋這麼多軌道」、「會不會因為地方政府無法追加預算造成財政困難」，苗博雅質疑，台北市拿了前瞻的錢蓋捷運，結果現在跳出來說「有必要蓋這麼多軌道」，那柯文哲能不能說出哪條軌道是不必蓋？如果柯文哲未來選上總統，是否所有地方建設的錢都是中央出，地方都不出任何一毛錢？

苗博雅強調，就事論事，用客觀數字指出哪筆錢該花或不該花，這才是一個適格的國會議員、總統參選人應該要有的表現，若只會罵，對如何解決你講的問題沒有任何答案，只會貼標籤式的說前瞻變「錢沾」、「都是強盜在分錢」，回過頭來自己也申請前瞻預算、拿前瞻100億做建設，這在政治上是不夠正直的做法。

民進黨團幹事長劉世芳說，若柯文哲或其他總統候選人，認為前瞻基礎建設是一群強盜在搶錢，請說明是如何搶錢？若認為軌道建設要有先後順序，也請說明誰先誰後，讓不管在議會或立院的民代做好監督的角色，不會讓人民覺得這些錢是浪費、每分納稅錢用在不應該用的地方上。