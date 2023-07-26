1440隻過期烏骨雞「貼標重賣」還餵豬滅證　立崧食品惡老闆判刑

▲立崧食品張姓業者販售改標食品，遭判刑1年 。（圖／資料照）



記者黃資真／台中報導

立崧食品2022年10月間，遭前員工爆料涉嫌販賣過期商品，改標賣給廠商製作成420包烏骨雞，張姓業者起初否認，之後逆轉坦承犯罪，台中地院審理後，依偽造文書等罪，將張判處有期徒刑1年，得易科罰金。

判決指出，張男為立崧食品、真味鱻公司負責人，自2019年11月30日起，陸續向廠商購買將過期的烏骨雞、猴頭菇烏骨雞及紅棗人蔘烏骨雞，以及百頁豆腐、乳酪絲、花膠美人鍋等。因為無法在保存期限全數賣出，為了減少損失，張男竟動起歪腦筋，要羅姓員工等人利用松香水將有效期限塗掉後，偽造製造日期再重新將新的有效期限貼上，賣給下游廠商。

▲前員工受不了良心譴責，決定離職揭曉公司真面目。（圖／爆料著L男提供）



不知情的廠商以每件12隻、每隻110元的價格，購入總計1440隻過期烏骨雞，並將其中420隻製成黃金蟲草百菇燉烏雞，賣給下游業者，剩餘數量因改標犯行遭檢舉曝光後，立崧主動解除買賣契約。

當時一名曾在立崧食品工作的前員工L男出面爆料此事，他有5年工作經驗，但在到職僅1年就發現老闆會將過期食品重新貼標賣出，最終自己受不了良心譴責，離職後才決定出面踢爆。

而張男得知遭檢舉後，竟指使游姓駕駛將解約未售出的1080隻烏骨雞、40箱百頁豆腐、31箱乳酪絲、84箱花膠美人鍋載往另家食品公司藏放，再由另名不知情的司機載到畜牧場，作為豬隻飼料。張男還在事後受訪時，喊冤說是被前員工挾怨報復。

但台中地檢署展開查緝行動後，確認張男改標販售過期食品為事實，張也終於吐露實情，坦承犯案，遭到起訴。台中地院日前依偽造文書等罪，合併判處1年有期徒刑，得易科罰金；羅姓員工也因坦承犯案，依偽造文書罪等處4月，得易科罰金。