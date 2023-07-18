過期巴沙魚改標再賣…害民眾吃下肚！「江小魚夫妻」認罪獲緩刑

▲楊、戴夫妻倆將過期巴沙魚改標後賣給加盟店，供消費者食用。（圖／台中市政府衛生局提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中知名餐廳「江小魚酸菜魚鍋」因疫情影響生意，負責人夫妻楊男(53歲)、戴女(47歲)竟將過期巴沙魚（又稱鯰魚、芙蓉魚）改標後賣給加盟店，加盟店在不知情的情況下再售出供消費者食用。檢方偵結後依偽造文書罪起訴2人；由於夫妻2人均已認罪，且和檢察官達成認罪協商，台中地院因此依變造私文書罪分別判處2人有期徒刑8月、緩刑2年，犯罪所得新台幣29萬5050元沒收。

台中地院審理本案時，楊男、戴女均已認罪，且2人已和檢察官於審判外達成認罪協商。檢察官聲請改依協商程序判決，地院因此不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

起訴書指出，楊男為香椒公司負責人，也是江小魚酸菜魚公益店的負責人；而其妻子戴女則是威晶國際公司負責人，2人負責江小魚酸菜魚經營、連鎖、食品銷售及行政類工作，於2018年1月至2020年1月陸續以威晶名義從越南進口巴沙魚，保存期限為24個月，陸續在2021年11月到期。

不料當時受到新冠疫情影響，餐廳營業額大幅下降，進口的4809箱、共計4萬8090公斤的巴沙魚過期沒有賣出。楊、戴兩人為避免損失竟然教唆員工改標，將變造的標籤直接貼蓋過原產標籤，或是直接撕毀原保存期限標籤，再將當中281箱賣給中、彰、投以及台南等4間不知情的加盟業者，不法所得約29萬5050元。

台中地檢署獲報後指揮警方及食安處分別前往辦公室，也到冷凍庫查扣過期巴沙魚43噸，訊後檢方以楊、戴涉嫌變造私文書、販賣虛偽標記商品及詐欺取財等數罪，因想像競合，從重依行使變造私文書罪嫌起訴2人。