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機票什麼時候買最省？他提前買完「隔天便宜一成」　鄉民嘆1句

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲許多人搶著出國。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

疫情解封後，許多民眾「報復性出國」，但機票什麼時候買最便宜呢？一名網友透露，原以為機票越早買越便宜，因此先前看準了時機就直接下手，沒想到隔天去看，卻發現同樣的機票竟然便宜了一成，讓他超級無言，好奇「大家都是怎麼決定下手的時間呢？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，原以為機票越早買越便宜，因此這幾個禮拜一直觀望11月底飛泰國曼谷的機票，發現價格穩定上漲，心想價格應該不會再往下降了，於是直接刷卡下手。沒想到隔日再確認一次，同樣的機票竟然便宜了將近一成，讓他當場傻眼，「只能自認倒楣運氣差」。

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不過經過這次的經驗，也讓他好奇「如果已經確定好目的地，大家都是怎麼決定下手的時間呢？」因為以這次為例，他明明觀察了1、2個禮拜，票價都是持平或微幅上漲，一般人普遍都會認為越晚買越貴，結果這次卻被狠狠打臉，「難道就真的只能看個人運氣呢？」

▲▼機票,護照,個資。（圖／記者朱祖儀攝）

▲原PO好奇，何時買機票比較便宜？（圖／記者朱祖儀攝）

不少人看到後都認為運氣佔大多數，「通常就是促銷（但也只比平常低一些）賣得差不多時會清艙，清艙才是真的有機會便宜，但何時會沒人知道啊」、「變因太多了，油價突然漲了就會比較貴，便宜的票種賣完剩貴的，你看起來也是漲了」、「淡季有可能促銷就便宜下來」、「淡季常常都是死豬仔價～也有起飛當天買，價格一樣便宜」、「看運氣，我買過1元票，不過機場稅、兵險…有的沒的加一加，也差不多2000元」。

也有人指出，「只能擲筊憑運氣，建議買好了就不要再去查，以免影響自己的出遊心情」、「淡季有可能促銷就便宜下來，除非你有極彈性的出遊時間，且確定要玩的日期是淡季，不然就真的是自己可接受的價格訂了就別查了」、「票價調整的理由很多，所以不一定是早買早便宜，所以像前面版友說的，買了就別看了」，還有網友指出，「我常飛連假和節日，都提前8~12個月買，越晚只會越貴」、「連假越早越好，其他真的是運氣」。

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