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豐原太平洋百貨狂夏購物節　全館5折再享最高回饋13%

▲▼ 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲太平洋百貨狂夏購物節全館5折再享最高回饋13%。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／台中報導

夏天除了到相揪戲水，不少人也會選擇到百貨吹冷氣、歇歇腿，加上父親節即將來臨，豐原太平洋百貨推「狂夏購物節」，7/20(四)～8/8(二)除了全館商品5折起外，更祭出滿仟送佰、運動休閒品牌滿千現抵、家電商品滿萬抵千，另外結帳使用行動支付再享最高回饋25%！

今年豐原太平洋百貨持續且不斷改裝創新，除了Studio A全新升級為旗艦店，再引進超人氣的加拿大休閒品牌Roots，緊接著6月下旬完成6樓時尚運動休閒樓層改裝登場及60坪adidas形象店嶄新開幕，還有全國最大泰國料理第一品牌「瓦城」也正式進駐太平洋百貨B2，緊鄰藏壽司成為美食熱點，開幕以來每個用餐時段均爆滿，為豐原地區消費者提供更優質購物選擇及更舒適的購物空間，而全新改裝後的陣容即將迎來第一個盛大檔期，狂夏購物節父親節快樂。

▲▼ 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲6樓時尚運動休閒樓層改裝登場及60坪adidas形象店嶄新開幕。（圖／豐原太平洋百貨提供）

狂夏購物節好禮多重送7/20(四)～8/8(二)會員於6+7樓指定櫃當日滿5000送300、於1-5+9樓指定櫃當日滿5000送200，通通累送無上限！另有6樓指定時尚運動品牌adidas、THE NORTH FACE、SKECHERS、FILA、MIZUNO、KANGOL、asics、MERRELL、ROOKIE滿3600現抵300.滿5500現抵500，7樓集雅社家電最低62折再享指定商品滿萬現抵仟，還有萬眾期待的韓國知名品牌WONDER MAMA露營系列卡友禮：7/20(四)～7/23(日)當日滿3000元送萬用露營剪刀(限量400份)、8/3(四)～8/6(日)當日滿2000元加現金499元送市價1300元攜帶式多功能露營刀具組(限量100組)，商品及贈品均趕上戶外休閒的最新潮流！

▲▼ 。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲結帳使用行動支付再享最高回饋25%。（圖／豐原太平洋百貨提供）

此外，消費結帳也提供更多元的支付方式，除現金、信用卡、LINE PAY、街口支付、台灣PAY、Pi錢包外，全盈+PAY也正式加入，7/20(四)～8/8(二)使用全盈+PAY最高回饋25%，還有4/27(四)~7/31(一)會員使用台灣PAY結帳滿3500送350。 歡迎全家大小一起來豐原太平洋百貨享受購物優惠及選購父親節好禮送給辛苦的爸爸！

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