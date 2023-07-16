　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用VPN平均省5000

▲▼行李,機場,行李箱。（圖／CFP）

▲旅遊達人分享買便宜機票技巧。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

全球因新冠疫情封鎖3年後，迎來解封旅遊熱潮，但由於需求大增，機票的費用也漲了不少。國外一名熱愛旅行的TikToker就分享了幾個購買機票的小技巧，號稱可以省下10倍的花費。

TikToker艾比（Abbie）目前已獨自旅行超過40個國家，她也分享了幾個購買便宜機票的小技巧，號稱可以省下10倍的花費。首先是，如果可以的話，選在星期二買機票，因為週二的機票往往比較便宜，而週五或周日出發的機票通常較貴。

機票搜尋引擎Skyscanner也證實了這點，大多數的航空公司會在周一晚上至周二間推出折扣，通常可以節省15%至25%，周間出發的機票也比周末便宜很多。

除此之外，艾比也會使用無痕模式或VPN來買機票，建議旅客在預定時更改國家位置，可能就會買到便宜價格。根據《旅遊休閒》雜誌說法，無痕模式造成的價格差異可能是碰巧，但透過VPN來改變位置，確實對於買便宜機票有幫助。

許多旅行愛好者皆指出，平均收入和航班需求等因素，會對各國的機票價格產生影響，統計也顯示，善用VPN功能，可以讓人們每一次的飛行節省約130英鎊（約台幣5300元）。

艾比還建議，如果旅程規劃好，可以提早1至3個月預定機票，根據旅遊網站Going.com說法，提前1至3個月確實是購買國內航班的最佳時間，若是國際航班則建議提早2至8個月。

@abbietravelin Finding my affordable flights will make your travels 10x more affordable #traveltiktok #travel #travelhacks #flighthacks thanks for the inspo @Gule | Still and traveling ♬ hospital beach - Cottonwood Firing Squad
ET快訊
《兩個爸爸》正雄長大變超帥！　宣布「考上理想高中」
快訊／10縣市豪大雨特報！　嚴防雷擊、淹水
工程師被解雇秒「格式化電腦」　公司急阻止：不要再動了！
「神級混血AV女優」宣布來台！　合體鄭家純
快訊／716大遊行遭炸彈恐嚇！　警全面戒備
68萬台YTR超久沒更新！　妻「只是死掉而已」
中暑別吃退燒藥「恐致腎衰竭」！　還有1事也別做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

傳馬克宏親信顧問將出任法國駐台代表　象徵重視台灣與印太

西班牙野火失控！拉帕爾馬島1天燒4600公頃　急撤4000人

農民自家玉米田挖出「700枚古金幣」　價值超過3000萬

回應北韓軍事挑釁！美日韓今展開飛彈防禦演習　各派神盾級驅逐艦

赴美深造畢業！泰洞穴少年獲救5年　與救命恩人重逢相擁

小情侶「車震一半」突遭偷拍！女生穿校服被認出慘了　急遮下半身

MacBook Pro突然起火！　老婦「膝蓋灼傷」房子全燒光

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

傳馬克宏親信顧問將出任法國駐台代表　象徵重視台灣與印太

西班牙野火失控！拉帕爾馬島1天燒4600公頃　急撤4000人

農民自家玉米田挖出「700枚古金幣」　價值超過3000萬

回應北韓軍事挑釁！美日韓今展開飛彈防禦演習　各派神盾級驅逐艦

赴美深造畢業！泰洞穴少年獲救5年　與救命恩人重逢相擁

小情侶「車震一半」突遭偷拍！女生穿校服被認出慘了　急遮下半身

MacBook Pro突然起火！　老婦「膝蓋灼傷」房子全燒光

美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

漏網鏡頭／綠全代會林志潔送「蒜頭」　柯建銘：國會過半有信心

只住1天就回老家！「電表狂跳」要多付852元　他愣：電器都關了欸

《兩個爸爸》正雄長大變超帥！　宣布「考上理想高中」被讚爆

你也可以變最強咒術師！《咒術迴戰》五條悟同款「高專墨鏡」推出

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

凌晨4點30分被叫醒去散步　威瑪犬「大叔坐」眼神空洞：太早了吧

情色女王「失眠厭食」暴瘦親吐原因！停工3個月…丈夫幫她走出來

貓咪感冒了嗎？呼吸道疾病「可能是腫瘤」　醫提醒：別輕易忽視

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

女師「辦公室激戰17歲學生」　綠帽尪目睹性愛現場

外國人「最宜居國家」台灣上榜

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

美國化工廠大爆炸「有毒物質」狂燒　政府急籲避難

他因「藍黑白金裙」爆紅　今涉嫌殺妻

烏克蘭假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

男子海上漂流2個月　吃生魚喝雨水獲救

Netflix改編「連環殺人懸案」抓到兇手了

小情侶「車震」被偷拍　女生穿校服慘了

辣妻戰大鵰讚比跟老公爽　他送綠到發光藍寶堅尼

名建築師疑連環殺人魔！　影星驚發文

日本秋田遇「40年最慘淹水」　暴雨沖垮橋梁！

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

更多熱門

相關新聞

機場大罷工　25萬遊客滯留義大利

機場大罷工　25萬遊客滯留義大利

暑假是全球旅遊旺季，尤其在疫情過後各大觀光景點都擠滿人潮，但義大利、比利時卻因為機師和地勤人員發起罷工，導致上千航班取消，光是義大利就有25萬名旅客滯留當地。

兩岸機票下殺！南航推上海單程機票1999元　中轉飛巴黎2.7萬有找

兩岸機票下殺！南航推上海單程機票1999元　中轉飛巴黎2.7萬有找

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難 牧民撈屍確認身份

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難 牧民撈屍確認身份

花蓮免費泡腳池+1！瑞穗溫泉公園啟用

花蓮免費泡腳池+1！瑞穗溫泉公園啟用

南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

關鍵字：

旅遊旅行機票省錢

讀者迴響

熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面