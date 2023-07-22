男友AA抽中的機票「是靠我的運氣」！妹子心寒：連保險套也要平分

▲男友居然連抽中的機票都要AA分。（示意圖／記者朱祖儀攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，找論及婚嫁的男友一起玩測驗，抽東京來回機票，怎料男友卻提，如果抽中一起出國玩，原PO必須支付2萬元的旅費，因為是靠他的運氣抽中，還一副理所當然的樣子。原PO聽完後超心寒，男友居然想AA抽到的機票，兩人交往3年，預計明年要結婚，但她已經打算分手了。

女網友在Dcard上發文，「男友說要跟我AA抽到的機票？」叫男友上網玩測驗，可以抽東京來回機票，做完測驗後，男友竟然說「如果抽中的話，我們一起去，然後算妳2萬元就好」。原PO一臉茫然，「哪來的2萬？」

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接著，男友開始細算現在機票的價格，以及遊樂園門票的費用，一人大約3萬元，「價格我們一人一半，因為是抽獎抽到的，所以他就算我便宜一點」。原PO傻眼問「你有花到錢嗎？」男友一臉理所當然回應，「但是是靠我的運氣抽到的啊，而且機票還可以拿來賣欸」。

▲原PO心寒想分手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



原PO傻眼到爆，不敢相信眼前的男人6月才跟她求婚，預計明年要結婚，「小氣到我真的有點受不了，連保險套也AA」，聽完這番話，原PO心涼一半，「真的是一個抽獎看清一個男人，目前已經打算提分手」。

對此，網友一面倒勸分，「放生吧，難道你連生小孩住院的錢都要自掏腰包嗎」、「好荒謬，這種男人不能要欸，以後結婚還得了」、「以後家庭生活，水電瓦斯，柴米油鹽，通通都要AA妳累不累啊」、「上天掉下來的禮物要你趕快分手」、「他完全沒辦法跟伴侶共享福欸」、「別說是情侶，朋友也沒臉這樣說吧」、「大叔建議你早點放生，免得有了小孩進退不得，後悔下輩子」。