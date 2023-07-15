兩岸機票下殺！南航推上海單程機票1999元　中轉飛巴黎2.7萬有找

▲南航推出線上旅展，上海單程機票2千元有找。（圖／南航）

記者李姿慧／台北報導

南方航空推出線上夏季旅展，即起到7月25日，台北出發全航線88折；另鎖定兩岸商務客，上海單程機票1999元(未稅)、來回機票2999元(未稅)；若從台北出發經廣州中轉歐洲或澳洲也有優惠，其中到法國巴黎2萬6,366元(含稅)。

南方航空今年起陸續恢復兩岸直航航點，目前從桃園直飛廣州、深圳、上海三個航點，南方航空配合7月17日前的「2023台北國際夏季旅展」登場，南方航空除設置攤位參展外，也推出線上旅展祭出多點促銷票價。

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即日起至7月25日，台北始發全航線88折；此外，鎖定頻繁往返兩岸商務客，南方航空也祭出優惠，南航表示，廣州及深圳早鳥商務艙往返機票僅1萬3,600元(未稅)；另上海單程機票也推出1,999元(未稅)優惠、往返來回機票2,999元(未稅)；2到9人等多人同行，上海商務艙機票每人只要1萬1,000元(未稅)。

南方航空也推出中轉優惠，南航指出，從台北出發經廣州中轉前往法國巴黎約2萬6,366元(含稅)，另還有羅馬機票2萬6,691元(含稅)，雪梨1萬5,598元(含稅)，墨爾本1萬4，956元(含稅)等優惠票價。

易飛網也配合台北國際夏季旅展也推優惠，主打「楓旅遊」等各國賞楓系列行程，包括日、韓必訪賞楓秘境及歐洲紅楓漫旅，折扣後最低每人只要9,900元起，現場更祭出國際機票及九州團體行程限時買一送一、北海道四人同行一人免費、遊歐最高現折萬元等優惠。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）