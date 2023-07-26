沒有柯粉、郭粉當選不了？　陳學聖喊話藍營小雞：少說話跑好基層

▲前國民黨立委陳學聖。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調排名第三，民眾黨總統參選人柯文哲一路攀升，而鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，引發藍基層焦慮。對此，前立委陳學聖表示，國民黨的小雞很清楚，沒有柯粉與郭粉，就當選不了。但他建議，最起碼現在可以少說些話，若此時此刻無法在國民黨以外場合挺侯，但也不必急著立馬去貼郭捧柯，先認真跑好基層。

陳學聖表示，侯友宜、柯文哲、郭台銘的各據一方，反映到藍營立委選情，就是深度的焦慮。因為柯文哲提不出有份量立委參選人，郭台銘則根本沒有人，所以基本上只有國民黨有參選人，但國民黨的小雞很清楚，沒有柯粉與郭粉，就當選不了。

陳學聖指出，現在有小雞被要求表態，不挺他支持的總統參選人，票就不投他，這心情他很能體會，因為2020選立委時，他選擇力挺前高雄市長韓國瑜，結果惹惱郭台銘，郭從大為賞識，到選前兩天去幫對手站台。他說，對手最後雖然擊敗了他，但也因家中被搜出千萬現金被羈押，可郭台銘從不會理會這些，郭粉是他的武器，間接「綁架」了藍營小雞。

「郭粉已如此，更不用說柯粉的威力。」陳學聖建議，小雞可不用學他挺韓的堅決，但最起碼現在可以少說些話，若此時此刻無法在國民黨以外場合挺侯，但也不必急著立馬去貼郭捧柯，先認真跑好基層。他認為，目前離大選還有半年，路還長，局勢還在變，侯友宜現在寒天冰雪，需要的是朋友送暖，酸言酸語的「先知」，很多很快都會翻頁過去的。