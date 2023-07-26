侯友宜肯定金溥聰「老鼠說」　戴瑋姍：發言非常父權

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（26日）評論其競辦執行長金溥聰批評，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人戴瑋姍「一個漂漂亮亮的女生，發生事情就躲得跟老鼠一樣」發言說，這也是事實。對此，戴瑋姍反嗆，金溥聰的發言非常父權，如同侯友宜總是不尊重年輕女性一樣，兩人都應重修性平課，今天落跑、讓證據滅失的是侯友宜，請金重新檢討自己的候選人。

▲民進黨新北市議員戴瑋姍。（圖／翻攝自Facebook／戴瑋姍）

新北市私立幼兒園5月中旬爆發疑似餵藥案，民進黨猛攻新北市政府行政疏失，日前士林地檢署、新北地檢署皆做出不起訴處分，金溥聰昨天受訪時批評，戴瑋姍「一個漂漂亮亮的女生，發生事情就躲得跟老鼠一樣」，而侯友宜今天上午受訪說，真相大白要展現態度，連道歉都不願意說，不是負責任的政治人物。

對此，戴瑋姍反嗆說，金溥聰的發言非常父權，就如同侯友宜在質詢台上總是不尊重年輕女性一模一樣，有怎麼樣的候選人就有怎麼樣的執行長，他們兩個都應該重新去修性平課。

戴瑋姍說，像老鼠一樣逃跑的其實是侯友宜，可以看到落跑選總統，完全不顧市政，在幼兒園的事件裡面，持續延燒是因為市府沒在第一時間啟動調查，讓證據滅失，後續看到調查報告一拖再拖，拖兩個月才公布，侯友宜也是第一個去罵幼兒園居心叵測的，造成社會上的紛亂。

戴瑋姍酸說，今天該道歉的是侯友宜，落跑的是侯友宜，請金溥聰重新檢討自己的候選人，「就如同他兒子說的一樣，像侯友宜這樣的人，叫他們怎麼把票投下去？」

此外，賴清德競辦發言人陳世凱也透過臉書表示，聽到金溥聰的言論，他實在是非常詫異，這樣一個舊時代父權思維的人，只會用「外貌」來評斷女性的作為，實在早該被時代所淘汰。他直言，戴瑋姍從新北幼兒園案發至今，從來不曾閃躲，始終站在家長身邊，為憂心的爸爸媽媽們發聲，即使檢調最終不起訴，戴也沒有迴避，仍然表示會協助家長提出再議，反觀在整起事件當中，最該負起責任的侯友宜，卻始終閃得遠遠的。

陳世凱指出，在本案爆發後，新北市政府教育局直到6月9日才對該幼兒園進行裁罰及撤照，侯友宜甚至在6月8日在政大演講時，說出「幼兒園老師居心叵測」的言論，更離譜的是，本來早就該進行的行政調查，新北市政府整整拖了將近兩個月，直到7月13日才公布，請問到底是誰怠惰、到底是誰疏失？這些問題，金溥聰卻都視而不見，反而將矛頭指向提出問題的人，真的是國民黨的老招數。