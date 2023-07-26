陳玉珍為「8成議長挺郭說」槓侯辦　藍委緩頰：陳跟黨務組織較不熟

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者杜冠霖／台北報導

挺郭派國民黨立委陳玉珍昨表示，全台大多數藍營議長、最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」；侯友宜競選辦公室則批陳玉珍「珍亂」，讓人看笑話，讓民進黨得逞。對此，國民黨立委李德維今（26日）受訪時緩頰，陳玉珍加入國民黨時間比較短，對黨內各派系還有黨務組織沒有那麼熟，8成說法應該是口誤。

對於陳玉珍說法，侯辦發言人黃子哲表示，整合尚未完全成功，同志仍須努力，他強調「但不需製造嫌隙」，因為尤其7月23日全代會已確認侯友宜的提名，現在就是國民黨大家團結一心，努力衝刺的關鍵時刻。他最後強調，這樣「珍亂」，「只會讓人看笑話、只會兩敗俱傷、只會讓民進黨得逞」。陳玉珍則半夜發文反嗆「希望反擊民進黨的效率跟打自己的小雞一樣快，繼續穿著國王的新衣好了。」

對於雙方針鋒相對，李德維緩頰，陳玉珍是立院好同事，但不諱言加入國民黨時間比較短，對黨內各派系還有黨務組織沒有那麼熟，8成說法我認為是口誤，不是數學不好，可能心裡面跑出這個數字，但跟我了解的事實差非常遠。

李德維指出，口誤不需要放大，陳玉珍在立院大家很熟，但在國民黨務系統可能要加油。

國民黨立委謝衣鳳則表示，黨內任何一個委員應該要團結一致，來完成過半民意希望政黨輪替的目標，不管是郭董還是韓市長都是在野重要一份子，團結合作政黨輪替，是目前在野最重要目標。