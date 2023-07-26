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防新冠再起！藍盼用藥多彈性　邱淑媞嘆：政策殺人悲劇持續上演

▲藤井樹痛批邱淑媞。（圖／ETtoday資料照）

▲邱淑媞。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

上個月衛福部公布「111年國人死因統計」，其中COVID-19由 110年第19名升至第3名，死亡人數達14,667人，年增率達1,536.9%，然而，台灣現行公費新冠抗病毒藥物，須符合六十五歲以上，或者患有癌症、免疫不全、心血管慢性病等嚴格條件，才予以給藥，不僅危害民眾權益，也容易引起醫病紛爭，國民黨防疫應變小組呼籲政府應比照其他先進國家放寬標準，保障民眾就醫權益；陽明交通大學醫學系兼任教授邱淑媞也嘆，政策殺人的悲劇，仍在持續上演。

國民黨防疫應變小組指出，去年Omicron疫情大爆發，卻屢傳民眾拿不到輝瑞Paxlovid藥救治，因為當時新冠肺炎藥品投藥規定，須具備65歲以上年長者、有心肺疾病、肥胖、孕婦與吸菸者等任一風險因子條件，還要發病5天內，且還須配合居家照顧責任區制度。後經在野諸多專家學者的批判才進行修改，然而民怨與傷害卻已造成。

國民黨防疫應變小組表示，二○二二年十一月，一項發表於自然醫學期刊（Nature Medicine）的大型數據研究則顯示，病患再次染疫，住院、死亡機率都比初次確診高。這代表再度確診病患，更需留意重症、死亡威脅。而目前在這波疫情中，重症病患多為高齡，或慢性病病患，其中，很多病患不曾接種疫苗，面對病毒變異株來勢洶洶，這群人特別脆弱。而醫護人員也應有機會及時獲得口服抗病毒藥物治療、不受現行用藥規範，讓他們重新擁有健康身體。

國民黨防疫應變小組續指，抗病毒藥物是治療新冠肺炎的重要武器之一，各國給藥條件就有不少差異，美國的適用對象為五十歲以上，而南韓、馬來西亞及新加坡則為六十歲，反觀台灣是六十五歲以上，或者患有癌症、免疫不全、心血管慢性病等條件，才予以給藥。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，公費用藥標準訂得太死，「尤其年齡限得很死，少一歲就用不了。」規定過於僵硬，應該讓醫師有更多臨床裁量權。

邱淑媞則說，政策殺人的悲劇，仍在持續上演，據經濟學人公布之統計，臺灣6月份的死亡數，較疫情前超額17%，光是5、6月合計，超額死亡就高達4731人，相當於兩個921地震的災情了! 而自去年6月30日以來一年的每百萬人口超額死亡率，臺灣高達1024.9，已經是紐西蘭(172.0)的6倍之高。

邱淑媞直言，新冠明明有藥可醫，各先進國家在共存情境下，都知道有義務提供公費抗病毒藥物，特別是高風險族群．但，甚麼是高風險族群？科學實證已經知道高齡是獨立、但非唯一的高風險指標，尚有其他確切或可能的危險因子，因此，大多數國家並不會單獨看年齡，而是會包括未達該年齡的其他高風險群。例如：在澳洲，除了高齡以外，30歲以上原住民或50歲以上民眾，有至少一項危險因子者，亦納入給付，而危險因子除了各種慢性病，還包括失能、孱弱、長照機構住民、偏遠地區民眾、曾因新冠住院等，考量相當周全。紐西蘭亦是在年齡之外，尚包括：50歲以上原住民、50歲以上未達兩劑疫苗者、嚴重免疫不全、唐氏症、鐮刀型紅血球疾病、曾罹新冠重症、其他有三項以上高風險因子者等。有些國家則直接授權醫師評估及判定。

邱淑媞呼籲，首先，放寬藥物補助對象：鑒於新臺灣模式以來，臺灣的超額死亡持續高於其他國家，政府應該趕快修補政策漏洞，放寬抗病毒藥物給付。如何放寬，可參考國際作法，包括65歲以下的肥胖、過去曾因新冠住院等，應重視醫界的建議。

接著財源部分，由於此需求是肇因於疫情與防疫政策，其經費自應由防疫/紓困預算來支出，不應該由健保支出。若使用健保，在當前總額制度之下，等於是慷醫界之慨，叫醫界掏腰包，這將導致醫界、健保與全民，慘淪錯誤政策之下的二次犧牲者，產生不可收拾的惡性循環，排擠正常醫療預算，也導致部分醫界人士反對放寬大治療，等於是全盤皆輸。

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