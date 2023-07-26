分析柯文哲民調變化　他評「合理」：基本盤上升是喜訊也是警訊

▲黃揚明分析柯文哲民調變化。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會最新民調，在716凱道遊行後，這場活動雖被視為民眾黨總統參選人柯文哲的「類造勢」，但柯文哲的民調不增反減。對此，媒體人黃揚明就分析，這個民調變化很合理，而柯文哲的基本盤上升是喜訊也是警訊。

黃揚明25日在節目《歷史易起SHOW》中指出，柯文哲現在民調趨緩很合理，前陣子民調爆衝才不合理。他提到，從民調分析來看，柯文哲的支持度遠大於民眾黨的政黨支持度，這個差距一直擴大，這代表柯文哲有一股非民眾黨的支持力量，也許是中間選民，也許是藍營支持者，但這群人畢竟不是「死忠的」，他也分析，柯文哲民調在成長過程中，基本盤越來越高，即便民調往下掉，也還是有一定程度，這對柯文哲來說，是警訊也是喜訊。

警訊的部分，黃揚明表示，柯文哲要如何留住這些支持者是挑戰；喜訊的部分，他認為，這群人即使會離開，比重也不會太高，而這個現象還有待觀察，因為在6月中旬以前，都是藍綠互打、柯文哲被邊緣，但現在侯友宜被打成老三，柯文哲一路往上爬，民進黨現在的焦點就轉移到柯文哲身上，這對柯文哲就是一個考驗，要看他自身的能量能否抵擋這些攻擊。