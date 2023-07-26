快訊／1979年以來最全面！　台美貿易倡議首批協定立法院會通過

▲立法院院會通過台美貿易協定。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國參議院日前已通過「台美21世紀貿易倡議」施行法，首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎，立法院臨時院會今（26日）正式通過首批協定審查。

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部由我駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，內容包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5大議題。後續還有農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策與作法等7大議題。

行政院7月5日將上述查照案函送立院後，立院臨時會改交經濟、內政、外交及國防、財政、司法及法制、社會福利及衛生環境6委員會24日聯席審查，會議主席、民進黨立委賴瑞隆裁示全案無異議通過，並通過8項附帶決議。

經濟部長王美花表示，數位科技下，台美在高速運算、AI應用之間已有更深度合作，現在建立合作體制、更深化，透過體制性合作，這是非常重要，根本上是體質規範，更加方便性、明確化，會有很長遠、正面的影響，對於加入CPTPP也會有幫助。