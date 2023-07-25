藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」被灌爆　怒嗆「小感冒躲在家裡」

▲總統蔡英文。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情逐漸下降，總統蔡英文卻於今（25）在臉書上表示，自己新冠快篩陽性確診，目前症狀輕微，已取消下午公開行程。包含新北市長侯友宜等藍綠民代都留言打氣。而國民黨議員楊植斗則酸，颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已，蔡政府不是定調確診是「小感冒」嗎？既然是小感冒，麻煩把該做的工作做好。

蔡英文突然傳出確診，取消了午後的幾個行程，並要求行政院長陳建仁注意颱風防災狀況，多位民意代表在該臉書貼文下方留言，要蔡英文早日康復。台中市長盧秀燕也留言表示，「祝福蔡總統早日康復，台中會努力做好防颱準備，請總統安心休養」。侯友宜也說，「祝福蔡總統早日康復，颱風當前，全國各地一條心，全力以赴，守護人民生命財產安全」。

而北市議員楊植斗則酸，颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已。新北市議員林金結也指出，總統認證的疫苗＂高端＂應該會發揮功效，沒事的。兩人言論引起群情激憤，不少民眾留言怒灌，立委王定宇也批評，拿國家元首確診戲謔，國民黨年輕世代是這種水準，「真的是令人XXX」。

對於臉書留言被灌爆，楊植斗不滿表示，當初疫情肆虐時，蔡政府口罩快篩疫苗一樣都沒有，還呼籲大家打高端符水，當初確診的人過世了這麼多，蔡英文可曾道過歉？

楊植斗質疑，早不確診、晚不確診、即將要嚴陣以待面對颱風時就確診，反正蔡英文不想勘災，不食人間煙火也不是新聞了，合理懷疑一下也是剛好吧？

楊植斗批評，況且蔡政府不是定調確診是「小感冒」嗎？既然是小感冒，麻煩總統還是把該做的工作做好，該警戒的、該掌握的樣樣不能少，如果國民黨執政，因為小感冒就躲在家裡不出來防災，看看會被你們罵成什麼樣子？