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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

實習記者陳泰宇／新北報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，強度已達中颱標準上限，還在持續增強中。這次也是相隔近4年、1400多天以來，再度有颱風登陸台灣的可能性，中央及各地方政府都拉緊神經。面對任內首次颱風襲來，行政院長陳建仁25日上午視察災害應變中心，除指示加強防範強風豪雨災情外，也與各縣市首長視訊、了解基層的整備狀況。

▲▼中颱杜蘇芮進逼台灣，行政院長陳建仁25日視察中央災害應變中心聽取因應杜蘇芮颱風整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲中颱杜蘇芮進逼台灣，行政院長陳建仁25日視察中央災害應變中心聽取因應杜蘇芮颱風整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

此次颱風由南往上移動，屏東縣作為這次首當其衝的縣市，在會議上，屏東縣長周春米除了報告防颱流程外，也向中央喊話，希望能對中南部地區防災多協助幫忙。對此，陳建仁回應，會向中央部會轉達並同時與其他縣市首長地方喊話，如果各地方政府有需要中央協助，要立即向中央報告。

陳建仁指出，務必針對高鐵、台鐵、捷運等等軌道措施，以及公路、風力系統等做出加強維護。另外針對各地河災警戒區以及沿海低窪地區，也請各地方政府確保防洪排水設施以及地下道抽排水系統等設施的正常運作。

陳建仁也呼籲，民眾颱風期間勿前往海邊及山區河邊等地進行水上活動，也要多防範山區土石流，避免造成意外及傷亡發生。

最後，陳建仁表示，今天的防災會議，最主要的目的就是要了解各部會準備的情形，一起讓颱風的傷害降到最低。因為這次是台灣自1400多天以來，第一次碰到颱風有登陸的可能性，而且颱風也已經到了中颱的上限，呼籲中央及地方政府共同努力，加強強風豪雨的防範，減少任何生命及財產的損失。

另外，針對日前在高雄外海翻覆的天使輪貨船，陳建仁說，海上漂流的貨櫃部分，目前都已積極打撈移除，海面上已無貨櫃漂浮，但還是請交通部持續監控海面情況，並提醒路過船隻航行安全，避免因為颱風而導致二次傷害的發生。

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