快訊／蔡英文確診後最新狀況曝　抱病出席視導漢光演習

▲總統蔡英文25日前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬後，中午左右感到身體不適，經快篩呈陽性確診。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文雖然確診新冠肺炎，但仍持續安排相關公務行程。對此，總統府26日表示，蔡英文將出席視導「漢光39號演習——國家關鍵基礎設施防護演練」行程。對於外界關心總統身體狀況，總統府發言人林聿禪表示，在昨日醫療團隊妥善照顧下，總統症狀已有緩解，今早經過醫療團隊專業評估，也認為總統身體恢復良好。

蔡英文在25日中午發覺身體稍有不適，經快篩之後顯示陽性，確診新冠肺炎，也即刻取消後續的公務行程；不過，經過一天的休息後，蔡英文仍持續安排相關行程，26日將出席視導「漢光39號演習——國家關鍵基礎設施防護演練」。

在蔡英文健康狀況方面，林聿禪表示，在昨日醫療團隊妥善照顧下，總統症狀已有緩解，今早經過醫療團隊專業評估，也認為總統身體恢復良好。因此，蔡英文依據現有規範進行「自主健康管理」，於行程中全程配戴口罩，並與周圍人員保持社交距離，以維護個人及周遭人員健康。

林聿禪表示，蔡英文對每年的漢光演習都相當重視，往年皆親自出席視導，今年也不缺席，以具體行動表達對全民國防的重視，以及對參加演訓所有同仁的支持。