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社會 社會焦點 保障人權

監視器「關鍵畫面」逆轉真相！鳳梨友愛女驗出K毒　生父吸毒釀禍

文／中央社

高雄仁武11月大女嬰在蔡姓保母家摔傷不治，事件引起網紅和各界批評，橋檢在調閱監視器畫面後發現，女嬰當時在客廳桌邊扶站時，突然向後傾倒，加上在女嬰體內驗出毒品，蔡姓生父毛髮也驗出愷他命，不排除是女嬰吸入毒煙摔倒，偵結後不起訴保母。

▲▼鳳梨好友的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

▲11月大女嬰在保母家摔傷不治。（圖／翻攝自Facebook）

網紅「鳳梨」吳泓逸民國110年10月間在臉書（Facebook）貼文指稱高雄好友將11月大女嬰送去保母家第2天，女嬰因頭部撞擊，兩眼及頭部出血送醫不治，事件掀起社會熱議。

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

▲雕博將愛女託給保母照顧，未料2天後身亡，當時他將女兒照片刺在胸口 。（圖／民眾提供）

事發後，更有10多名網友前往蔡姓保母家丟雞蛋、撒冥紙抗議，一度引起轄區仁武警方對空鳴槍制止。市府社會局介入調查後，更以高市府名義提起獨立告訴，蔡姓保母也因此飽受輿論壓力。橋頭地檢署歷經近2年追查，終於還保母清白。

橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗解剖女嬰死因，發現女嬰體內驗出愷他命反應，研判死者生前可能吸入含愷他命煙霧，造成鎮靜、煩躁、錯覺、肌肉震顫及幻覺等副作用，可能導致倒地致頭部外傷可能性。但蔡姓保母及其丈夫皆未驗出毒品反應。

檢方進一步追查發現，女嬰生父蔡男案發後將頭髮剪成大光頭，還把女嬰肖像刺在胸前緬懷，最後經送驗蔡男頭髮，果真檢出愷他命反應，且查出其有跟毒販聯繫紀錄，研判蔡男有施用愷他命，並被女嬰吸入，才導致女嬰在體內驗出毒品。

檢方調閱監視器畫面，發現女嬰是在客廳桌邊扶站時，突然向後傾倒，據此認定蔡女已就照顧女嬰盡能注意義務，依罪疑唯輕原則，沒有證據證明蔡女跟丈夫構成傷害、凌虐、過失致死等罪責，據此處分不起訴。

至於女嬰生父所涉過失致死和使未成年人施用毒品等犯行，仍在另案審理中。

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