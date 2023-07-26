桃機首次！漢光演習實戰反空降操演　蔡英文總統抱病視察

記者沈繼昌／桃園報導

漢光39號實兵演練今（26）日首度在桃園國機場實施實戰操演，今年重點科目「206旅反空降作戰」，演習重點為來襲紅軍空降桃機並成功攻入航廈，最後藍軍成功殲滅來襲紅軍，守住機場，值得一提的是，演練過程中，將周邊桃園煉油廠等關鍵基礎設施，都納入演練環節，總統蔡英文也抱病視察演練過程，整個實戰演練於30分鐘內順利完成。

▲漢光演習第三天，桃園國際機場首度實戰反空降操演，黑鷹直升機載運來襲紅軍空降桃機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲漢光演習第三天，桃園國際機場首度實戰反空降操演，阿帕契攻擊直升機針對地面進行掃蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國軍「漢光39號」演習區分為「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛戰」，戰力保存的海上截擊作戰，主要驗證重要航道聯合反封鎖、護航作戰等戰術作為。進入第三天，國軍評估共軍可能以三棲登陸方式進犯台灣各處易於登陸的「紅色沙灘」，國軍近年來也加強反空機降演練。今年在民用桃園國際機場進行反空機降演練，協同機場警察、消防及航特、民防單位和特種部隊共同演練，這次反空降操演則是桃園國際機場設立40餘年以來首度實施操演。

▲漢光演習第三天，桃園國際機場首度實戰反空降操演，紅軍空降桃機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

漢光39號實兵演習於上午9時40分開始，來襲紅軍搭乘4架黑鷹直升機在機場東北角貨機坪進行，紅軍地面部隊順利降落後，進入機場順利攻占塔台、航廈等重要設施，同時放置爆裂物，守軍藍軍會同警察與紅軍對峙彼此交火，爆裂物導致起火機場消防隊出動滅火；隨後雙方交相駁火，紅軍還攻入航廈內，防守藍軍仍奮力將紅軍全數殲滅，完成反空降任務後，守軍揮舞國旗守住機場，整個演習在10時許順利完成。

桃機公司指出，桃機今天配合國防部漢光演習，空域管制時間為上午9時40分至10時10分止，在不影響離境旅客抵達航班時間原則下，桃園機場塔台在空域管制時間進行航班調度，在此時段內共計有8航班受影響。