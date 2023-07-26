蔡英文視察煉油廠防護操演　「關鍵設施保護已完成22法案修法」

▲總統蔡英文視察漢光演習關鍵基礎設施防護演練科目。（圖／軍聞社）



記者陶本和／桃園報導

總統蔡英文26日前往桃園煉油廠視導「漢光39號演習—國家關鍵基礎設施防護演練」時表示，為了提升對國家關鍵基礎設施的保護，在今年5月，我們完成了22部相關法案的修法工作，針對實體破壞及虛擬侵害等行為，都加重刑責。

蔡英文抵達後，首先聽取「行程暨桃園煉油廠防護具體作為」及「網路攻防演練」簡報，隨後前往灌裝工場視導實兵演練，包含「反特攻突擊、無人機處置」、「反機降作戰」及「戰災搶救演練構想」等課目，並向軍方結合地方憲警消調及民防總力等共同參與演習的夥伴發表精神講話。

蔡英文表示，桃園煉油廠是國家第一級的防護目標，攸關社會民生、經濟的運作。這次特別在漢光39號演習中，納入煉油廠的防護演練，就是要設想可能遭遇的攻擊或災害，來建立周全的應變對策，有效保護國家重要的基礎設施。

▼總統蔡英文視察漢光演習關鍵基礎設施防護演練科目。（圖／軍聞社）



蔡英文說，今天的演習，除了針對廠區的災防搶救，也加入了網路的攻防應處，這個部分要請廠方在平時多加演練，並且加強資安防護的基礎建設，來降低網路攻擊的風險和影響。

蔡英文表示，也要從全社會防衛的概念出發，整合運用軍事、中央、地方政府、以及民間的合作防護資源，並且協調各單位共同合作。因此，第一次在演習中整合這麼多單位，就是要讓大家建立夥伴關係、培養合作默契，如果發生狀況，才能夠發揮組織功能，維持正常運作。

蔡英文指出，關鍵基礎設施和國家安全、民生需求息息相關。我們要持續強化各項防護演練，在面臨威脅時，有能力快速復原，並且降低設施運作中斷的影響；此外，為了提升對國家關鍵基礎設施的保護，在今年5月，完成了22部相關法案的修法工作，針對實體破壞及虛擬侵害等行為，都加重刑責。

▲▼總統蔡英文視察漢光演習關鍵基礎設施防護演練科目。（圖／軍聞社）