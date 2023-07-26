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汐止警酒店鬥毆　學長到場照打+踹破警車窗！出包前已提辭呈

記者張君豪／台北報導

許台北市大安區忠孝東路4段26日清晨6時發生酒客衝突打群架事件，當時兩批酒客正從紫藤酒店飲酒作樂完打算離去，卻因在酒店樓下等計程車時發生碰撞，雙方大打出手，轄區大安警分局敦南所出動快打部隊到場維安，未料其中一名新北市汐止分局警備隊的張姓警員不但不服學長勸導，甚至對警員拳腳相向，警方依法將他上銬逮捕，要帶上警車時，他還用腳踹破車窗，也因此負傷送醫治療，消息傳出後汐止警方已將該員汰除。

▲汐止警備隊張姓警員因酒後鬥毆並踹破警車車窗涉妨害公務，遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警備隊張姓警員因酒後鬥毆並踹破警車車窗，涉妨害公務，遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲汐止警備隊張姓警員因酒後鬥毆並踹破警車車窗涉妨害公務，遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，今天凌晨接獲報案，忠孝東路四段209 號紫藤酒店樓下路旁有酒醉民眾鬥毆，警到場後立刻將動手互毆的7人隔離，並對酗酒泥醉民眾實施保護管束，警方研判現場民眾動手涉及聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，當場逮捕3名現行犯，其中一人是新北市汐止警分局警備隊的張姓員警（26歲）。

張員當時醉言醉語，不但出言嗆警，遭上銬後還踢腿踹破大安警分局的警車車窗，涉犯妨害公務罪加一頂，警方將他逮捕後見他身上有傷勢，將他送往仁愛醫院觀察治療。警方指出，根據現場影像初判有7人涉及刑法妨害秩序、傷害等罪，目前已逮捕涉案3人，其餘4人將會陸續傳喚到案，以維社會治安。

▲汐止警備隊張姓警員因酒後鬥毆並踹破警車車窗涉妨害公務，遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局則發布聲明指出，涉案張姓警備隊警員今年4月從永和警分局調到汐止分局服務，但工作勤務不正常，已列為加強輔導對象，也是警隊的頭痛人物。張員自知不適任警職，在7月初提出辭呈後休假在外，辭呈將於7月30日生效。

汐止警方表示：張員休假期間仍涉足酒店等不正當場所，還在外犯下妨害公務罪行，將全力配合北市大安警分局調查嚴辦，並記一大過處分，另一併追究考監責任。

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