「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

▲「輔大陳若儀」系列文不斷有新進度出現。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）



記者葉國吏／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點。日前傳出複合前男友被分手、匿名發文澄清沒分手、發文抱怨前男友發文公審之後，一位疑似Kelly A的前男友又匿名發文寫下6點澄清，直言「我跟K小姐並沒和好、未來也不會再和好。」此文一出再度引起討論，但也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

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▲輔大陳若儀前男友發文澄清6點。

一位疑似Kelly A的前男友在匿名2公社寫下6點澄清：

1.我跟K小姐並沒和好、未來也不會再和好。

2.K小姐確實有跟我提到她信用卡費之前都是J先生繳的事，但這67天來我從來沒幫她繳過。

3.上禮拜六K小姐有來找我、還買了三重那間豆花，老實說我有點驚訝..那天我們談了約1個多小時。

4.我身高182、學歷並不是台大電機。

5.我也不覺得自己像鍾漢良、因爲夏天愛沖浪關係，所以我曬有點黑、至於J先生～我只能說他確實是一表人才的人生勝利組。

6.不知道昨天的不實爆料從何而來，不過我真心希望有心人能夠適可而止、不要去傷害別人。

▲文中提到的三重豆花引起網友好奇心

這6點澄清不僅直接表明不會跟Kelly A復合，同時還贊同她前男友真的是人生勝利組。不過文中提到三重豆花，也被網友留言酸「三重的豆花很厲害哦？」、「吃過妳就回不去了～～」、「我可以好奇問個問題嗎？為什麼買個豆花要找你談那麼久￼？是不是缺經費還是缺贊助！」

▲輔大陳若儀系列文被質疑是創作文。

不過也有網友質疑「這篇越來越假的感覺了...男主跳出來說分手，還可以幽默看了大家的內容回覆，也不會封鎖女主；怎麼沒有說女主如何要財產，但是男主如何不同意，還有女主在其他留言中，都說要告男主父親不給他家產，要拿到男主家她應得的家產，男主也沒說他的感受或家中人的感受...這男主還無感，還真大氣阿，所以男主和男主爸是打算要給女主他應有的家產喔？？？」