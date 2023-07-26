　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）

▲「輔大陳若儀」系列文不斷有新進度出現。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）

記者葉國吏／綜合報導　

自稱「輔大陳若儀」的Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點。日前傳出複合前男友被分手、匿名發文澄清沒分手、發文抱怨前男友發文公審之後，一位疑似Kelly A的前男友又匿名發文寫下6點澄清，直言「我跟K小姐並沒和好、未來也不會再和好。」此文一出再度引起討論，但也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輔大陳若儀前男友發文澄清6點。

一位疑似Kelly A的前男友在匿名2公社寫下6點澄清：

1.我跟K小姐並沒和好、未來也不會再和好。
2.K小姐確實有跟我提到她信用卡費之前都是J先生繳的事，但這67天來我從來沒幫她繳過。

3.上禮拜六K小姐有來找我、還買了三重那間豆花，老實說我有點驚訝..那天我們談了約1個多小時。

4.我身高182、學歷並不是台大電機。

5.我也不覺得自己像鍾漢良、因爲夏天愛沖浪關係，所以我曬有點黑、至於J先生～我只能說他確實是一表人才的人生勝利組。

6.不知道昨天的不實爆料從何而來，不過我真心希望有心人能夠適可而止、不要去傷害別人。

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）

▲文中提到的三重豆花引起網友好奇心

這6點澄清不僅直接表明不會跟Kelly A復合，同時還贊同她前男友真的是人生勝利組。不過文中提到三重豆花，也被網友留言酸「三重的豆花很厲害哦？」、「吃過妳就回不去了～～」、「我可以好奇問個問題嗎？為什麼買個豆花要找你談那麼久￼？是不是缺經費還是缺贊助！」

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝臉書／匿名2公社）

▲輔大陳若儀系列文被質疑是創作文。

不過也有網友質疑「這篇越來越假的感覺了...男主跳出來說分手，還可以幽默看了大家的內容回覆，也不會封鎖女主；怎麼沒有說女主如何要財產，但是男主如何不同意，還有女主在其他留言中，都說要告男主父親不給他家產，要拿到男主家她應得的家產，男主也沒說他的感受或家中人的感受...這男主還無感，還真大氣阿，所以男主和男主爸是打算要給女主他應有的家產喔？？？」

 
ET快訊
杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝
軍公教總統大選「改挺他」　最新民調PTT鄉民也傻眼
杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒
郭雪芙爆熱戀「緋聞男友」身分曝！　跟拍反應超曖昧
杜蘇芮外圍環流凶猛　氣象粉專曝1條件：可能翻越中央山脈到西部
巨胸妹下跪哭求饒！　臧芮軒懶理「Teddy濺血上救護車」幫送
杜蘇芮「最強核心」掃過縣市曝　2地防灌1000毫米

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝

「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒

全台風雨時程！杜蘇芮最強核心恐掃過縣市曝　2地防灌1000毫米

LIVE／杜蘇芮「強度達顛峰」下午觸陸　氣象局最新說明

鬧店5歲童媽被起底！傳小三上位醫師娘　曾做八大現開團賣仿香奈兒

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！國內42航班取消　台鐵午前正常行駛

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰　暴風圈下午觸陸

杜蘇芮外圍環流凶猛　氣象粉專曝1條件：可能翻越中央山脈到西部

國道遇「史上最貴貨櫃屋」！眾人驚：會跑的陶朱隱園　超狂價格曝

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝

「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒

全台風雨時程！杜蘇芮最強核心恐掃過縣市曝　2地防灌1000毫米

LIVE／杜蘇芮「強度達顛峰」下午觸陸　氣象局最新說明

鬧店5歲童媽被起底！傳小三上位醫師娘　曾做八大現開團賣仿香奈兒

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！國內42航班取消　台鐵午前正常行駛

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰　暴風圈下午觸陸

杜蘇芮外圍環流凶猛　氣象粉專曝1條件：可能翻越中央山脈到西部

國道遇「史上最貴貨櫃屋」！眾人驚：會跑的陶朱隱園　超狂價格曝

布朗發大財！5年史上最大約留綠軍　末年年薪達21億

柬埔寨詐騙換據點！　台灣人東南亞出差被下藥擄走

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝

公公過世「丈夫升格小三列孝媳」　正宮見訃聞心碎

台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

郭雪芙1動作露餡！起底緋聞男「Sandy婚禮伴郎」開餐廳是打卡名店

蘇姿丰家族起家厝曝光！　紐約置產全為母親遺願

陳楚河擁擠電梯「緊擁新歡」頭靠頭！　運動約會甜牽手秀大臂肌

直擊《超偶》冠軍約會跑車男！嗨到天亮被拍親暱互動 年初剛宣稱單身

「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

勇敢負鼠堅定「逆流前行」　引網感悟：彷彿人生道路

生活熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

LIVE／杜蘇芮下午觸陸　氣象局最新說明

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

明起3生肖迎財神　屬牛「貴人來了」

全台風雨時程！杜蘇芮最強核心恐掃過縣市曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

即／杜蘇芮胖成圓形！陸警增列台南

護5歲兒！媽被起底「疑是醫師娘」

更多熱門

相關新聞

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點。日前傳出複合前男友被分手、匿名發文澄清沒分手，現在又疑似發文抱怨前男友「竟然還發文公審我」、「抱怨我曝光他的名字。」此文一出再度引起討論，但也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

「輔大陳若儀」復合前任！第2季吵板橋店面

「輔大陳若儀」復合前任！第2季吵板橋店面

清晰照被出賣！輔大陳若儀嗆聲：一定把妳揪出來

清晰照被出賣！輔大陳若儀嗆聲：一定把妳揪出來

關鍵字：

輔大陳若儀

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

LIVE／杜蘇芮下午觸陸　氣象局最新說明

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面