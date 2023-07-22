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「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣：前未婚夫開海神你卻開小鴨

▲▼Kelly A發文。（圖／翻攝匿名2公社）

▲疑似Kelly A的網友匿名發文抱怨男友。（圖／翻攝匿名2公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點。日前傳出複合前男友被分手、匿名發文澄清沒分手，現在又疑似發文抱怨前男友「竟然還發文公審我」、「抱怨我曝光他的名字。」此文一出再度引起討論，但也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

日前一名自稱男主的網友在「匿名2公社」貼出訊息截圖，表示他跟Kelly A交往67天後，因承受不了壓力選擇分手。「可能是我八字不夠重吧？老實說，我蠻佩服J先生的，好像跟她在一起3年，我自己是真的承受不起跟她在一起的壓力。」

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▲輔大陳若儀發文澄清沒跟男友分手。

隨後一位疑似Kelly A的網友在臉書社團匿名發文「我跟男友沒分手，只是有一點小爭執。請各位媒體記者們放過我好嗎？我媽都在怪我了a。」而Kelly A的媽媽也在對話中曝光前男友的名字「文正」。

22日匿名公社又有疑似Kelly A的發文，指出「我都已經低聲下氣為前2天所鬧的小脾氣跟男友道歉了 沒想到他竟然還發文公審我。」、「不是我愛比較 而是我前未婚夫在這點真的比男友好很多 試問一個男人若不夠大器那要如何讓女生有安全感呢。」

▲▼Kelly A發文。（圖／翻攝匿名2公社）

▲疑似Kelly A匿名發文抱怨男友。

這位網友指控男友「每次打電話給他沒接 就只會回我在忙！在忙！在忙！有時要求他開視訊又不接 還怪我無理取鬧 一個女人若不在乎自己愛的男人會這樣？」、「男友現又怪我PO文曝光他的名字 我都已經替我媽道歉了a。他要這樣去責怪一個長輩也不對吧？」、「請問我到底該怎麼跟他溝通呢？」

從這位網友貼出的訊息截圖中可以看到，她抱怨男友「你連刷卡買衣服鞋子都拿出來講，不覺得很好笑嗎。」、「這2個月以來你在我身上花多少錢？應該沒超過10萬吧。」、「我前未婚夫以前就算忙沒陪我逛街，但我信用卡帳單都是他幫我付的。」

同時訊息還抱怨男友開國產車「他（前未婚夫）開Maserati 你卻開Yaris。你自己開店難道買不起進口車嗎？」、「最可笑的是你爸自己都開特斯拉了a。」

▲▼Kelly A發文。（圖／翻攝匿名2公社）

▲Kelly A發文抱怨男友只開國產車、小氣。

此文一出又引來網友留言「外星人快回家」、「放過台灣男人吧！」；也有網友質疑真實性「女主角的身分一直成謎就算了，男主角也沒人出來認親？？板橋、文正、開店面，這樣都沒人可以神出男主角身分，我不知道大家信不信，反正我是不信啦。上一集才說a姐的人設跟第一季不一樣，這集馬上又轉換成無腦模式，編劇這樣真的不行唷。要挺住啊！！編劇不要隨著觀眾起舞～」

▼網友質疑Kelly A事件是創作文。

▲▼Kelly A發文。（圖／翻攝匿名2公社）

 
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