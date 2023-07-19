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才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了：承受不起交往壓力

▲▼Kelly A復合某任前男友，才67天就被宣布分了。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲Kelly A復合某任前男友，才67天就被宣布分了。（圖／翻攝自匿名2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，今年初因在「匿名公社」發文嫌棄流水席，被網友罵爆也自毀婚姻路。沒想到近日社團又出現類似Kelly A語氣的貼文，稱和某任前男友復合，抱怨男方家人沒分她房產，男友也不願共同掛名分得的板橋店面。正當網友以為「第二季系列文」開始連載，男主角卻現身表示，「復合短短67天，我們就分手了」。

一名自稱男主的網友在「匿名2公社」貼出訊息截圖，「是的～我就是這次的男主，復合短短67天我們就分手了。」稱他有個小帳在該社團，所以知道先前Kelly A跟無緣前夫的事，但因為不常用小帳，不曉得Kelly A竟然把兩人對話PO上網抱怨。

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男方表示，之前他確實有主動透過共同朋友聯絡上女方，「當時只是表達關心，沒有抱著想重新追求她的意思，是後來有次她主動找我吃飯，她問我能不能像以前一樣，常常陪她吃飯聊天、到處走走逛逛」，沒想太多的他就答應了，結果卻變成莫名其妙又在一起，並沒有像Kelly A說的「主動追求」。

如今，他也承受不了壓力，選擇跟Kelly A分手，「可能是我八字不夠重吧？老實說，我蠻佩服J先生的，好像跟她在一起3年，我自己是真的承受不起跟她在一起的壓力。」接著說道，「如今她也覺得，之前未婚夫J先生比我好很多，那我想我跟K小姐情緣就到此為止了吧……」

▲▼Kelly A復合某任前男友，才67天就被宣布分了。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲男方曝光Kelly A連珠砲式質問。（圖／翻攝自匿名2公社）

至於為何有這樣的感嘆，從截圖就可略見一二，只見Kelly A狂丟訊息連珠砲質問，「到底要不要約時間去代書那」、「房產已經是你的，為什麼還要跟你家人討論」、「又不回，到底在忙什麼」、「你居然掛我電話」。他則解釋「我在忙，等等回妳」、「我店裡有客人」。

沒想到女方更火大，「有什麼事比我找你重要」、「我看你是藏別的女人吧」，並要求開視訊看他在做什麼。男方忍不住唸了兩句，「我就跟妳說我有客人，正在忙，妳卻硬要鬧。」Kelly A則怒喊，「我怎麼鬧了，我關心你也叫鬧」、「你根本就不愛我，很多事情都沒在乎我的感受」、「我前未婚夫才不會像你這樣，要不是他妹在挑撥離間，我早就跟他結婚了。」

貼文引發網友議論，「這真是極短篇」、「這女的……開了我眼界了……」、「白飯冷了，Kelly拿出來再炒」、「完結篇了？太快了吧」、「落幕了？我板凳都置好了準備吃瓜呢！」「不管是不是真的，劇本寫成這麼多人追劇，都算是成功的範例」、「這位女主有什麼特別的吸引力呢？」「我竟然能看到流水席番外篇。」

▼男方受不了壓力喊分。（圖／翻攝自匿名2公社）

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