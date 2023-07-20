「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被酸爆

記者葉國吏／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點。如今又傳出複合前男友67天分手，對此「匿名公社」又有一位疑似Kelly A的人在20日清晨匿名發文133字，澄清並沒有分手，還要網友幫忙說說好話。不過也有人看到她媽媽的發言感嘆「上樑不正下樑歪」。但也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

▲男方曝光Kelly A連珠砲式質問。（圖／翻攝自匿名2公社）

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一名自稱男主的網友在「匿名2公社」貼出訊息截圖，表示他跟Kelly A交往67天後，因承受不了壓力選擇分手。「可能是我八字不夠重吧？老實說，我蠻佩服J先生的，好像跟她在一起3年，我自己是真的承受不起跟她在一起的壓力。」

該事經由媒體報導後再度成為網友話題，對此一位疑似Kelly A的網友在臉書社團匿名發文「我跟男友沒分手，只是有一點小爭執。請各位媒體記者們放過我好嗎？我媽都在怪我了a。」

▲輔大陳若儀發文澄清沒跟男友分手。（圖／翻攝匿名公社）



該網友同時貼上訊息截圖，訊息內可以看到，文中所指的Kelly A媽媽先是貼上《ET午間新聞》截圖，並罵道「我跟妳講同樣的事情你不要再給我搞砸2次喔！」、「跟妳說過多少次，沉住氣後面都是妳的，這次妳要是再把事情搞砸，我跟妳爸就不管妳了。」、「你馬上去跟文正道歉。」

疑似Kelly A的匿名網友發文強調，「這次好不容易跟男友復合，我非常珍惜跟男友的感情，我承認這次鬧小脾氣是我不對。我會跟他道歉，也請大家將心比心 試問若不是太愛我男友，我怎麼會吃他的醋呢？」

▲網友看到「輔大陳若儀」媽媽的發言感嘆「上樑不正下樑歪」。（圖／翻攝匿名公社）

這次發文再度引來網友看戲留言「下一集會是誰出場？a爸嗎？」、「不覺得你很奇葩嗎」、「上樑不正xxx 算了講了也是沒有用。」、「文正出來面對囉！這個媽媽打字也蠻快的。」