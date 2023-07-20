　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被酸爆

記者葉國吏／綜合報導　

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點。如今又傳出複合前男友67天分手，對此「匿名公社」又有一位疑似Kelly A的人在20日清晨匿名發文133字，澄清並沒有分手，還要網友幫忙說說好話。不過也有人看到她媽媽的發言感嘆「上樑不正下樑歪」。但也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

▲男方曝光Kelly A連珠砲式質問。（圖／翻攝自匿名2公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名自稱男主的網友在「匿名2公社」貼出訊息截圖，表示他跟Kelly A交往67天後，因承受不了壓力選擇分手。「可能是我八字不夠重吧？老實說，我蠻佩服J先生的，好像跟她在一起3年，我自己是真的承受不起跟她在一起的壓力。」

該事經由媒體報導後再度成為網友話題，對此一位疑似Kelly A的網友在臉書社團匿名發文「我跟男友沒分手，只是有一點小爭執。請各位媒體記者們放過我好嗎？我媽都在怪我了a。」

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝匿名公社）

▲輔大陳若儀發文澄清沒跟男友分手。（圖／翻攝匿名公社）

該網友同時貼上訊息截圖，訊息內可以看到，文中所指的Kelly A媽媽先是貼上《ET午間新聞》截圖，並罵道「我跟妳講同樣的事情你不要再給我搞砸2次喔！」、「跟妳說過多少次，沉住氣後面都是妳的，這次妳要是再把事情搞砸，我跟妳爸就不管妳了。」、「你馬上去跟文正道歉。」

疑似Kelly A的匿名網友發文強調，「這次好不容易跟男友復合，我非常珍惜跟男友的感情，我承認這次鬧小脾氣是我不對。我會跟他道歉，也請大家將心比心 試問若不是太愛我男友，我怎麼會吃他的醋呢？」

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝匿名公社）

▲網友看到「輔大陳若儀」媽媽的發言感嘆「上樑不正下樑歪」。（圖／翻攝匿名公社）

這次發文再度引來網友看戲留言「下一集會是誰出場？a爸嗎？」、「不覺得你很奇葩嗎」、「上樑不正xxx 算了講了也是沒有用。」、「文正出來面對囉！這個媽媽打字也蠻快的。」

 
ET快訊
黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝
杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐
黃子佼「包尿布」身體留2後遺症！　9天無法好好說話：水好好喝
「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被
黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點
午後防大雨！杜蘇芮最快晚間生成估中颱↑　影響時間曝
北村豐晴涉性騷！　凌晨426字道歉：要記得關心工作人員情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

4星座男談戀愛「會忘記重要日子」！還記得第一次Kiss是何時？

年輕男病逝！護理師溫暖舉動「跟你學的」　醫哭喊貼心

黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點

黃子佼揭「3.0的我會帶著愛行進」　感謝孟耿如讓他揮別過去進化

「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被酸爆

陳沂轟黃子佼2萬字聲明「全是廢話」 　點出2對象質問：你道歉了嗎

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

4星座男談戀愛「會忘記重要日子」！還記得第一次Kiss是何時？

年輕男病逝！護理師溫暖舉動「跟你學的」　醫哭喊貼心

黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點

黃子佼揭「3.0的我會帶著愛行進」　感謝孟耿如讓他揮別過去進化

「輔大陳若儀」復合67天被甩？清晨133字求助　媽媽1句話被酸爆

陳沂轟黃子佼2萬字聲明「全是廢話」 　點出2對象質問：你道歉了嗎

黃子佼在家休養1個月遇施工　被逼出門負能量爆發：我怎見人？

黃子佼親自發聲！　逐字朗讀「2萬字心境文」影片曝

快訊／上班注意！　國1五股段「2車追撞」

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

一卡通推hololive聯名卡　活動頁面提早外流網友暴動：這卡好油！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症！　9天無法好好說話：水好好喝

黃子佼2萬字道歉「不見藍勾勾洗版」　他留3符號挨罵：情勒被害人

紐西蘭爆槍擊案2死！　槍手闖建築工地遭警方擊斃

美參院通過「台美貿易倡議」　民進黨：保障台人享受經濟成果

黃子佼2萬字長文道歉「有望復出」？　張小燕27字回應

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

生活熱門新聞

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

午後防大雨！杜蘇芮最快晚間生成估中颱↑　影響時間曝

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

最正護理師比基尼險繃開　粉絲驚呼：捨不得閉眼

國中妹「穿這件」被主任約談！兩派吵翻了

罕病兒吵鬧遭制止母怒給負評！風向逆轉急刪文

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

六福村水樂園「包包佔位被偷」　他公審園方反被酸爆

比基尼網美身材超暴力　鄉民看IG傻眼：腰超細

更多熱門

相關新聞

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，今年初因在「匿名公社」發文嫌棄流水席，被網友罵爆也自毀婚姻路。沒想到近日社團又出現類似Kelly A語氣的貼文，稱和某任前男友復合，抱怨男方家人沒分她房產，男友也不願共同掛名分得的板橋店面。正當網友以為「第二季系列文」開始連載，男主角卻現身表示，「復合短短67天，我們就分手了」。話題引發議論，也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

「輔大陳若儀」復合前任！第2季吵板橋店面

「輔大陳若儀」復合前任！第2季吵板橋店面

清晰照被出賣！輔大陳若儀嗆聲：一定把妳揪出來

清晰照被出賣！輔大陳若儀嗆聲：一定把妳揪出來

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

輔大陳若儀出賣算命老師　曝和老公有宿世情緣

輔大陳若儀出賣算命老師　曝和老公有宿世情緣

關鍵字：

輔大陳若儀

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」：洗基因失敗

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

黃子佼打給張小燕痛哭2hr！被鄰居逼出門崩潰

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面