清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

▲Kelly A日前被朋友出賣清晰照。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

記者朱祖儀／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，先前因在網路上批評流水席引起關注，她和無緣小姑照片也雙雙被公開。近日還有一名自稱是Kelly A的朋友分享她的清晰照，並透露Kelly A出門只坐計程車。對此，Kelly A昨（1）日針對此事回應，並嗆聲「那位公開爆料的損友我一定會把妳揪出來！」

日前Kelly A的大頭貼照被無緣小姑公開之後，她氣得嗆說「擺明就是故意要洩露我個資」，還要求3天內要得到道歉，否則就要讓對方去吃牢飯。不過還沒等到道歉，又有一名自稱是Kelly A朋友的網友曝光她的清晰照片，並爆料說Kelly A平時出門只坐計程車，「她曾說過捷運是窮忙族在搭，公車是老人家在坐」，且夏天吃飯也一定要去有冷氣的店。

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對此，Kelly A在臉書「匿名公社」發文坦承，自己確實說過「老人家搭公車、窮忙族搭捷運」這句話，但她認為自己沒有說錯，「公車本來就是給老人家搭的，不懂為什麼一堆年輕人那麼愛擠公車，且坐博愛座還可能被公審。而那些搭捷運的不都是一些學生上班族，每天窮忙在那邊人擠人搶坐位，不累嗎？」

Kelly A也說自己喜歡私人空間，且不喜歡浪費時間等車，所以出門只搭計程車，沒想到這件事也要被拿出來批評，氣喊「那位公開爆料的損友我一定會把妳揪出來！」

不少網友看到後紛紛表示，「要揪早就揪了，出一張嘴，有完沒完，你人生剩那張嘴有用？」「看來是常常把這些言論掛在嘴邊，所以到底對誰講過都不知道，也沒辦法把人揪出來」、「Kelly以後要慎選朋友啊～不要再交那種會把妳私下說的話爆出來的人」、「公主的病~真的不輕」、「那你幹嘛不乾脆請一位私人司機？」「我還以為多有錢，只不過是個普通到不行的家庭背景，不富有沒關係，重點是妳人品好窮」。