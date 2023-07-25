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以地方故事點亮台南　雲嘉南風景區辦「鹽田．夕陽．享樂」活動展

▲台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，將由雲嘉南濱海國家風景區管理處在7月29日主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，將由雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，即將由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處在7月29日主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動，時間從傍晚開始，以鹽田為景、夕陽為幕，百年鹽田地景化身專屬雲嘉南的表演場地。

▲台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，將由雲嘉南濱海國家風景區管理處在7月29日主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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一直致力守護台灣360年鹽業文化的台南在地企業「晉基建設」也特別與「十鼓擊樂團」、「台南市市民交響樂團」合作，以保留老故事、舊傳統的精神元素，運用鼓樂、中西方樂器等方式，演藝地方聲音，希望讓故事繼續，文化永續。

▲台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，將由雲嘉南濱海國家風景區管理處在7月29日主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晉基建設廖淑芬董事長表示，在今年與台灣守護文創，攜手藝姿舞集一起推出2023續傳文化推廣計畫「以舞蹈看見台灣傳承」，將台灣傳統文化推出國際，先後於釜山國際舞蹈節、國際宗教社會學會2023雙年會上登場，以及在暑假上演的「天聽路」、「歲時之秋」等內容，而這次更首次嘗試與「十鼓擊樂團」、「台南市市民交響樂團」合作，期待讓台灣文化留下更多燦爛的火花。

▲台南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，將由雲嘉南濱海國家風景區管理處在7月29日主辦全台獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廖淑芬說，我們不斷探詢藝術與生活的平衡，期許自己成為開闢荒萊，種綠營造的創作者，如同十鼓擊樂團在仁德糖廠文化園區為土地付出及塑造文化樣貌，晉基建設守護360年的鹽業文化，並深根仁德，探索巷弄的多種可能，藉由「以綠養心」、「執艺美學」結合在地節奏步調，以建築實踐ESG理念，敲擊出專屬仁德的綠色生活。而這次我們用音樂、用藝術，在井仔腳這個地方發聲，期待讓故事傳遞、生命感動不斷持續。

7月29日到8月19日請民眾將小周末的時間留給井仔腳瓦盤鹽田，在此休閒看夕陽、看表演，仲夏之際享受不一樣的野餐氛圍，感受這塊再造台灣鹽產業的應許之地。而兩團的表演時間分別在7月29日 (六) 晚上6:55~7:20由十鼓擊樂團帶來以台灣歷史、人文為創作題材的演出，以及8月12日 (六) 晚上7:00~7:30台南市市民交響樂團震撼人心的音樂盛宴。詳細內容，歡迎搜尋「井仔腳瓦盤鹽田」、「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢！

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