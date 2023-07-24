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住宿餐飲業求才若渴　雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

▲住宿餐飲業求才若渴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為補實該產業人力缺工，積極推介勞工成為住宿餐飲生力軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲住宿餐飲業求才若渴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為補實該產業人力缺工，積極推介勞工成為住宿餐飲生力軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情趨緩帶動產業復甦並適逢暑假期間，住宿餐飲業求才若渴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為補實該產業人力缺工，積極推介勞工成為住宿餐飲生力軍，經統計已於2023年上半年，成功媒合近2500住宿餐飲業職缺。

近期勞動部為加強鼓勵民眾投入住宿餐飲業的力道，還加碼針對住宿餐飲業專案職缺，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供每月6千元至1萬元的獎勵金、最長可領12個月，鼓勵待業或想轉職的民眾把握機會，投入住宿餐飲業為自己加薪。

依據中華經濟研究院日前發佈之營運展望調查指出，住宿餐飲業未來六個月的景氣，因旅遊內需市場的熱度，預期該產業景氣將呈現持續擴張，另南分署就業市場調查報告也顯示，雲嘉南轄區至公立就服機構申請求才登記之住宿餐飲業職缺，本年度第二季(4-6月)較第一季(1-3月)增加約1200個，由上述調查可發現，住宿餐飲業隨著疫情逐漸穩定後，內需熱度逐漸攀升，求才力道愈發強大；為協助該產業補足人力，並鼓勵民眾就業專案職缺，雲嘉南分署製作線上職缺表，便利民眾快速掌握、申請就業獎勵金。

▲住宿餐飲業求才若渴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為補實該產業人力缺工，積極推介勞工成為住宿餐飲生力軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助住宿餐飲業補足人力缺口，南分署積極推介民眾投入住宿餐飲業的行列，經統計雲嘉南轄區今年度上半年就成功媒合2459個職缺，近期勞動部為協助疫後產業復甦迎來人力缺口問題，更加碼推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，首波針對住宿餐飲業推出專案職缺獎勵金，民眾只要經就業中心推介受僱旅宿業房務人員，和餐飲業儲備幹部、內/外場服務人員及廚務人員，將依其身份發給每月6千元至1萬元的獎勵金、最長可領12個月。

▲住宿餐飲業求才若渴，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為補實該產業人力缺工，積極推介勞工成為住宿餐飲生力軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟還說，勞動部為了幫求職者把關，參加專案職缺的住宿餐飲業者，都有訂定出薪資門檻，如旅宿業的房務人員釋出薪資須在28K以上，而餐飲業的儲備幹部、內/外場服務人員及廚務人員薪資設定則為32K以上；此外，雲嘉南分署特別製作的線上職缺表，讓民眾不須出門就可在家閱覽所有專案職缺、快速又省力，歡迎有意願加入住宿餐飲業的民眾，可點閱雲嘉南區疫後改善缺工擴大方案連結(https://reurl.cc/OvL7qy)，或洽雲嘉南分署轄區各就業中心或服務台。

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