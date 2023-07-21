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AI熱延燒！　雲嘉南分署開辦15門在職進修相關課程

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，推出15門AI智慧相關課程，還提供訓練學費補助，讓在職勞工以物美價廉費用就可以進修第2專長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，推出15門AI智慧相關課程，還提供訓練學費補助，讓在職勞工以物美價廉費用就可以進修第2專長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據人力銀行徵才資料庫顯示，AI相關工作機會已超過2.6萬個，近3個月來AI需求相關的工作也在顯著成長，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署打鐵趁熱，不僅推出15門AI智慧相關課程，還提供訓練學費補助，讓在職勞工以物美價廉費用就可以進修第2專長，或為未來轉職做好準備！

「有專長，就不怕失業！」雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署為照顧廣大在職勞工朋友，有精進職能的機會，每年除自行辦理上百門在職訓練，也與轄區內超過200個辦訓單位合作，辦理上千門的多元產投課程，鼓勵民眾利用下班或周末時間，吸收新知投資自己，而因應最近AI熱延燒，分署羅列下半年即將開課的15門AI智慧相關課程，歡迎有心了解AI領域、及熟稔AI相關職能的勞工朋友報名參訓。

15門課程中有2門是雲嘉南分署自辦的在職課程，分別是「工業4.0人工智慧物聯網(AI＆IoT)班」及「工業機器人控制基礎班」，另外13門則是補助訓練單位辦理的「手機ChatGPT個人秘書調教實作班」、「AI深度學習與視覺辨識應用班」、「Node-RED物聯網AIoT開發實務班」、「ProxmoxVE開源虛擬化平台建置班」及「Python程式設計班」等產業人才投資方案課程。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，推出15門AI智慧相關課程，還提供訓練學費補助，讓在職勞工以物美價廉費用就可以進修第2專長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分署自辦在職課程除了AI，還有小家電修護、文創商品設計、機電整合控制、AutoCAD實用、智慧農業科技應用、智慧晶片控制實務(基礎)、汽車美容鍍膜等40門多元課程，報名至8/4止，勞動部依課程可補助50％至80％訓練費用；產業人才投資方案則是補助至少8成訓練費用，每人每3年可享最高7萬元學費補助，下半年尚有逾600門課程陸續開辦招生中，課程資訊可上台灣就業通網站(https://course.taiwanjobs.gov.tw/ )，或撥(06)6985945洽詢。

劉邦棟分署長再補充，勞動部近期推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，鎖定旅宿業、餐飲業及航空地勤業提供專案職缺媒合，失業勞工經媒合就業滿30日以上，即可獲得每個月6000至13000不等獎勵，最長可領12個月，詳情可向各地就業中心洽詢。

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