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雲嘉南分署攜手成大　培育青年重點產業生力軍

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首度攜手國立成功大學智慧半導體及永續製造學院，開設「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首度攜手國立成功大學智慧半導體及永續製造學院，開設「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為培育半導體人才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首度攜手國立成功大學智慧半導體及永續製造學院，開設「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」。

首期課程報名時間為20日起至6月29日，勞動部除負擔80％至100％的訓練費用，若符合15歲至29歲的參訓青年，還可領取每月8千元的學習獎勵金，歡迎想要投入半導體產業的待業民眾踴躍報名參訓。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為配合國家發展策略及五加二產業創新推動，培訓產業關鍵技術人才，雲嘉南分署首度和國立成功大學合作辦理「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」，師資陣容堅強除成大半導體領域教師外，還邀請半導體業界專家共同授課，讓受訓學員不僅能學到半導體相關理論及實務技能，還可透過業界專家的分享習得最前端的半導體技術，首期培訓班將於7月10日起開課，預計培訓40位學員，凡年滿15歲以上的本國籍失（待）業民眾皆可報名，勞動部除負擔80％至100％的訓練費用，如有15至29歲的待業青年參加，還可領取每月8千元的「青年職前訓練學習獎勵金」，鼓勵待業青年把握機會報名，躍升超夯科技新貴。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，首度攜手國立成功大學智慧半導體及永續製造學院，開設「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟還說，勞動部為協助青年就業推出「投資青年就業方案2.0」，提出「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」5大目標及策略措施，包括就業津貼、學習獎勵金、職訓課程及青年職得好評等，甚至提供跨域就業租屋補助金每月最高5千元，鼓勵青年朋友善用政府各項就業資源，有需求都可找轄區的就業中心洽詢。

「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」首期課程為12週，課程總時數360小時，包含學科108小時、術科252小時，參訓者預計未來可從事半導體相關工程師、品質檢驗工程師、電鍍製程工程師、產品測試工程師等半導體領域職務，即日起報名至6月29日，歡迎有興趣的待業民眾踴躍報名參訓，相關報名資訊可查詢台灣就業通 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(06)6985945#1420由專人服務。

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