雲嘉南青年職涯發展中心　台南火車站新址落成喬遷啟用

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心新址，22日在台南火車站前正式落成啟用，由勞動部次長陳明仁主持啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）新址，22日在台南火車站前正式落成啟用，勞動部次長陳明仁特地南下主持啟用儀式。

陳明仁次長說，目前15-29歲青年失業率為7.97％，希望透過YS能盡早幫年輕人探索及釐清職涯方向，有效降低青年失業率，他還強調青年是社會創新的力量，歡迎青年朋友多善用YS資源，有空來逛逛，為就業找出路，也為未來打拼。

22日新址落成啟用儀式包括勞動力發展署長蔡孟良、雲嘉南分署長劉邦棟、台南市勞工局長王鑫基、嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰等人與雲嘉南地區大專院校、高中職學校及合作企業皆派代表出席，現場亦有職涯講座及VR、AR體驗活動，吸引不少青年朋友參加，場面熱鬧。

陳明仁表示，提升青年就業力的關鍵在於協助青年做好職涯認知與就業準備，而YS的成立，就是希望能幫助年輕人突破困境，做好職涯服務、就業輔導與技能發展三大面向，同時協助青年釐清職涯方向，透過專屬諮詢師的陪伴與產業達人的引導，量身打造個人化與專業化的職涯規劃服務，並透過職涯山海線計畫，巡迴走入校園，舉辦職涯相關活動與駐點服務，讓學子即時掌握職場變化與產業趨勢，讓青年從畢業到工作前，就成為企業想要的人才。

陳明仁強調，據勞動部2022年度「薪資行情及大專生就業導航」數據分析顯示，大學畢業生平均需花3個月才能找到工作，所以協助青年縮短尋職期是YS相當重要的任務，而雲嘉南轄區因幅員廣闊，YS透過職涯山海線將職涯推廣到各地區外，最大特色就是連續3年辦理「一級玩家職場登入計畫」，透過畢業前的團體課程，從職涯探索、諮詢輔導、企業教練、職場關鍵5力的課程規劃及就業媒合，協助轄區大專畢業生做好就業前準備以縮短尋職時間。

陳明仁還說，因應畢業季來臨，勞動部投資青年就業方案第二期，整合政府11個部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高45000元；「產業新尖兵計畫」則提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領；還有鼓勵重點產業廠商提早入校儲備新血的「大專青年預聘計畫」等，都是希望能讓年輕人盡速接軌職場的方案，歡迎多加運用。

勞動力發展署長蔡孟良表示，雲嘉南YS於2022年服務約15000名青年，提供包括職涯探索、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、企業參訪、名人講座、小團體工作坊、職訓諮詢與就業媒合等多面向服務內容，另也設置VR職務體驗設施及AR生涯探索遊戲，讓青年朋友有不同的創新職涯體驗。

YS第三季職涯講座現正熱烈報名中，歡迎青年朋友踴躍報名，詳情可瀏覽「雲嘉南分署青年職涯發展中心」官方網站、臉書粉絲團，或撥打06-3020036洽詢。