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第53屆全國技能競賽大贏家　雲嘉南分署金牌數勇冠全國！

▲第53屆全國技能競賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪16金9銀10銅22優勝17佳作成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第53屆全國技能競賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪16金9銀10銅22優勝17佳作成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第53屆全國技能競賽於17日閉幕，由勞動部長許銘春及國際技能組織常務理事林三貴在台北南港展覽館為選手頒獎，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪16金9銀10銅22優勝17佳作成績亮眼。

其中漆作裝潢職類由南分署女選手莊如安、葉欣宜包辦金、銀牌，另首次搭檔機器人職類組合李雨威及陳亮均，也靠著絕佳的默契及勤奮練習獲得金牌，兩組選手都表示將更加密集訓練地為接下來的國手選拔賽做好準備，期望能代表我國前進國際賽，展現實力奪牌為國爭光。

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勇奪漆作裝潢職類金牌的莊如安，高一時首次接觸技能競賽，首次參賽雖未能晉級全國賽，但競賽中所帶來的成就感，讓莊如安決心更加投入於競賽中，並在第51屆全國賽中得到第5名的成績，本想著競賽生涯就此告一段落，但未能奪金的遺憾始終無法釋懷，所以本屆如安直接辦理休學全力投入競賽，終於如願在該職類奪下金牌，並表示想把這份榮耀跟南分署林裕強職訓師、國手小組還有南分署培訓的學長姐們分享，因為有他們的教導還有陪伴，才讓她不覺得自己是孤軍奮戰，終於完成奪金的夢想。

▲第53屆全國技能競賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪16金9銀10銅22優勝17佳作成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另目前都就讀台南高工電機科的李雨威及陳亮均，兩人從小就喜歡手作、組合一些玩具及電器，所在升學路上毫不猶豫地選擇電機科就讀，本次全國技能競賽是兩人首次搭檔參賽，年初才組隊成軍，就在3月的南區分區賽獲得銀牌，為了在全國技能競賽奪牌，兩人更是每天練習13小時備賽，連假日也不例外，成績公布的那刻紛紛表示，「雖然過程很累，但拿到金牌感覺一切都值得了！」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本屆全國技能競賽青年組及青少年組共計68個職類、1,181名選手競技，雲嘉南分署派出42個職類198名選手參賽，其中奪金職類包括建築舖面、粉刷技術與乾牆系統、漆作裝潢、西點製作等共計14個職類，而各職類脫穎而出的選手，將有機會代表台灣參加明年在法國里昂的國際技能競賽，並感謝南分署職訓師及工作同仁的努力，有他們做為選手最堅強的後盾，才讓選手們無後顧之憂地在技競賽上展現實力。

▲第53屆全國技能競賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪16金9銀10銅22優勝17佳作成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

頒獎典禮行政院副院長鄭文燦、勞動力發展署長蔡孟良、勞動力發展署副署長鍾錦季及雲嘉南分署長劉邦棟等人都親自出席祝賀選手，相關競賽花絮及比賽成績可至第53屆全國技能競賽網站(https://skillsweek.wdasec.gov.tw)查詢；此外，勞動部除重視青年的技能培育，為協助青年就業近期也推出「投資青年就業方案2.0」，包含就業津貼、職訓課程、僱用獎助及創業補助等多項措施，更多方案內容可上台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

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