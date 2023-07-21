西螺福興宮普門品變身保溫瓶　網笑推「大悲觀音拿鐵」加持手搖飲

▲西螺福興宮創意觀音普門品保溫瓶曝光，網有笑推「觀音拿鐵」紛紛留言求抽獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮發揮創意，以鎮殿觀音佛祖像左手所持之《妙法蓮華經普門品》發想，研製紀念保溫瓶，日前實品一到貨在官方臉書曝光後，立即引起鄉親與信徒轟動狂分享，紛紛希望透過抽獎得到這限量品。更有網友逗趣留言，拿這支保溫瓶去買手搖飲肯定獲得加持，升級「大悲觀音拿鐵」，雙關語引來網友狂讚。

有300多年歷史的西螺福興宮，因為一甲子未進行大整修，於2020年斥資5千萬辦理廟宇修護工程，廣邀全台彩繪、木作、粧佛、交趾陶、剪黏、書法等領域之人間國寶、傳統工藝師一展身手。歷經3年後殿「觀音亭」即將完工並辦理入火安座，廟方以鎮殿觀音佛祖像左手所持之《妙法蓮華經普門品》完整仿造外型製作紀念保溫瓶並限量推出。

▲西螺福興宮創意觀音普門品保溫瓶，係以觀音佛祖像左手所持之《妙法蓮華經普門品》發想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮人員指出，有許多香客會到廟裡跟太平媽求敬茶，或者誦《大悲咒》加持大悲水讓家人喝平安，這次限定版的普門品保溫瓶直接可以承裝平安水，但因數量有限，將贈送捐獻修護及基金的善心大德，希望大家可以踴躍募捐，共成太平媽祖的百年大業，讓所有信眾都能如《普門品》所載「澍甘露法雨，滅除煩惱焰」。

▲西螺福興宮鎮殿觀音佛祖像，神像左手所持之《妙法蓮華經普門品》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，「妙法蓮華經普門品」經書其意深遠，使用保溫瓶象徵著飲用的不僅是水，更是慈悲與智慧的滋養。楊文鐘說，觀音神像手持經書的形象，亦為保持內心的寧靜與冷靜意象，盼可以讓使用者在繁忙中找到片刻寧靜，喚起大家對慈悲、智慧、友誼、創造力與內心寧靜的思考，使飲用水成為靈性的體驗豐富生活。

▲西螺福興宮廣邀傳統工藝師一展身手，後殿「觀音亭」即將完工並辦理入火安座。（圖／記者蔡佩旻翻攝）