人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

▲西螺福興宮觀音佛祖入火安座法會於今日隆重舉行，廟方邀請多位地方政要共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮有300多年歷史，敬祀太平媽祖於前殿、奉拜觀音佛祖於後殿，觀音信仰融合著百年淵遠的歷史。1861年螺陽地區歷經震災、民變動盪後將傾頹的觀音亭諸神佛遷入福興宮後殿同祀，形成兩廟合一的獨特觀音信仰型態。今（24）日廟殿重修完工入火安座大典隆重舉行，並邀請多位地方政要共襄盛舉。

西螺福興宮達一甲子未進行大整修，於2020年斥資5千萬辦理廟宇修護工程，其不僅是地方信仰中心，也肩負著保存當代珍貴文化瑰寶的使命。特邀知名工藝師參與廟殿修築工程，人間國寶洪平順、李秉圭，木雕鑿花技術保存者張旭輝、細木作工藝師陳俊龍、傳統工藝交趾陶類保存者謝東哲、剪黏工藝師黃金生、粧佛工藝師楊紹鑫等等，並有雲邑陳岳山、鹿津吳肇勳等書法名家，以及前國史館台灣文獻館研究員林文龍，讓整個修築工程充滿了藝術的氛圍。

▲西螺福興宮敬祀太平媽祖於前殿、奉拜觀音佛祖於後殿，觀音信仰融合著百年淵遠的歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

歷經3年，在常務董事楊文祥執行監造修護工程下，西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。安座大典邀請大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、前縣長張榮味、雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍、斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、威震愛心發展協會理事長吳明達、雲縣府文化觀光處長陳璧君等與地方賢達共襄盛舉。

▲西螺福興宮觀音佛祖入火安座法會於今日隆重舉行，廟方邀請多位地方政要共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，西螺福興宮不只是文物保存，更於宗教文化推展中結合人間國寶工藝師，在觀音佛祖殿欣賞到洪平順、張旭輝大師所累積畢生專業與經驗的工藝呈現。張麗善表示，來到福興宮令人別有感受的更是有好義從風、莫不尊親匾額，社會需要宗教信仰將禮義廉恥、忠孝節義發揚，所以相當肯定福興宮做到宗教提升、文化落實讓禮節融入民生。

▲西螺福興宮觀音佛祖入火安座法會於今日隆重舉行，廟方邀請多位地方政要共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，竭誠歡迎來自海內外的信眾前來參觀指導，感受太平媽祖與觀音佛祖信仰融合的文化與藝術之美。誠摯廣邀信眾慷慨解囊，共同支持修建工程繼續傳承珍貴的信仰傳統。楊文鐘強調，此次修築工程不僅是對宮廟的承諾，更是對地方文化遺產的堅定守護。

▲雲林縣長張麗善指出，西螺福興宮不只是文物保存，更於宗教文化推展中結合人間國寶工藝師，在觀音佛祖殿欣賞到洪平順、張旭輝大師所累積畢生專業與經驗的工藝呈現。（圖／記者蔡佩旻翻攝）