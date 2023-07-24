　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

▲西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮觀音佛祖入火安座法會於今日隆重舉行，廟方邀請多位地方政要共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮有300多年歷史，敬祀太平媽祖於前殿、奉拜觀音佛祖於後殿，觀音信仰融合著百年淵遠的歷史。1861年螺陽地區歷經震災、民變動盪後將傾頹的觀音亭諸神佛遷入福興宮後殿同祀，形成兩廟合一的獨特觀音信仰型態。今（24）日廟殿重修完工入火安座大典隆重舉行，並邀請多位地方政要共襄盛舉。

西螺福興宮達一甲子未進行大整修，於2020年斥資5千萬辦理廟宇修護工程，其不僅是地方信仰中心，也肩負著保存當代珍貴文化瑰寶的使命。特邀知名工藝師參與廟殿修築工程，人間國寶洪平順、李秉圭，木雕鑿花技術保存者張旭輝、細木作工藝師陳俊龍、傳統工藝交趾陶類保存者謝東哲、剪黏工藝師黃金生、粧佛工藝師楊紹鑫等等，並有雲邑陳岳山、鹿津吳肇勳等書法名家，以及前國史館台灣文獻館研究員林文龍，讓整個修築工程充滿了藝術的氛圍。

▲西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮敬祀太平媽祖於前殿、奉拜觀音佛祖於後殿，觀音信仰融合著百年淵遠的歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

歷經3年，在常務董事楊文祥執行監造修護工程下，西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。安座大典邀請大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、前縣長張榮味、雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍、斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、威震愛心發展協會理事長吳明達、雲縣府文化觀光處長陳璧君等與地方賢達共襄盛舉。

▲西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮觀音佛祖入火安座法會於今日隆重舉行，廟方邀請多位地方政要共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，西螺福興宮不只是文物保存，更於宗教文化推展中結合人間國寶工藝師，在觀音佛祖殿欣賞到洪平順、張旭輝大師所累積畢生專業與經驗的工藝呈現。張麗善表示，來到福興宮令人別有感受的更是有好義從風、莫不尊親匾額，社會需要宗教信仰將禮義廉恥、忠孝節義發揚，所以相當肯定福興宮做到宗教提升、文化落實讓禮節融入民生。

▲西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮觀音佛祖入火安座法會於今日隆重舉行，廟方邀請多位地方政要共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，竭誠歡迎來自海內外的信眾前來參觀指導，感受太平媽祖與觀音佛祖信仰融合的文化與藝術之美。誠摯廣邀信眾慷慨解囊，共同支持修建工程繼續傳承珍貴的信仰傳統。楊文鐘強調，此次修築工程不僅是對宮廟的承諾，更是對地方文化遺產的堅定守護。

▲西螺福興宮的修護工程初見成果，觀音佛祖在筊筶聖示下，入火安座法會於今日隆重舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善指出，西螺福興宮不只是文物保存，更於宗教文化推展中結合人間國寶工藝師，在觀音佛祖殿欣賞到洪平順、張旭輝大師所累積畢生專業與經驗的工藝呈現。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／火燒「阿房宮KTV」！　雲林警消到場灌救

►快訊／台中南下雲林送貨！大貨車疑過彎衝太快　失控翻覆橫躺路中

►西螺福興宮普門品變身保溫瓶　網笑推「大悲觀音拿鐵」加持手搖飲

►一整隻充滿視覺衝擊！盤點4家提供「青蛙料理」餐廳　還能搭配戚風蛋糕

 

ET快訊
直擊萬安演習「街上驚奇1幕」！　女星感動拍下
營業51年遠百寶慶今晚熄燈！　民眾排隊進場「抱員工流淚」
快訊／大稻埕煙火「本周暫停一次」！
CIA局長認了！　大量情報人員遭逮捕、處決
萬安演習首度要求「下車避難」！　汐止變空城
他用「488吃到飽」客服不給續約！　內行曝2招：成功過關
快訊／信義區鷹架大面積崩塌！　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

那魯灣部落前頭目黃清得傳承原民文化　獲選竹市模範父親

人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

修復生命裂痕　屏東地檢署修復式司法個案研討

颱風將來襲路樹橫躺車道　龍潭警民合作鋸樹排除恢復交通

杜蘇芮逼近　許淑華要求縣府和各鄉鎮市公所做好防颱準備

甲辰正科「王船」24日開光點睛　屏東東港迎王平安祭典開跑

骨骼強健生活不卡卡　高醫駐點大武衛生所骨科醫師看診獲好評

杜蘇芮颱風將來襲　台東縣府建設處今召開防汛應變整備

九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

那魯灣部落前頭目黃清得傳承原民文化　獲選竹市模範父親

人間國寶工藝師參與修築　西螺福興宮觀音亭百年風華再現

修復生命裂痕　屏東地檢署修復式司法個案研討

颱風將來襲路樹橫躺車道　龍潭警民合作鋸樹排除恢復交通

杜蘇芮逼近　許淑華要求縣府和各鄉鎮市公所做好防颱準備

甲辰正科「王船」24日開光點睛　屏東東港迎王平安祭典開跑

骨骼強健生活不卡卡　高醫駐點大武衛生所骨科醫師看診獲好評

杜蘇芮颱風將來襲　台東縣府建設處今召開防汛應變整備

九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

北流1.9億工程款未結案　監委賴振昌申請自動調查

保羅談聯手格林：抱歉了勇士對手　喜歡「愛發聲」隊友

AI概念股撼訊遭列注意股　自結6月每股虧0.54元

老四川梁朝辰猝逝　妻子陳淑萍含悲接任董座

快訊／台南鹽水區工廠火警　火舌濃煙竄出！消防灌救中

天氣好熱！斑龜現身稻田「仰頭滑水」　游累了享受曬日光浴

僅1.55mm！iPhone 15史上最窄邊框打趴三星小米　網卻酸：就醬？

颱風攪局！「大稻埕煙火」本周取消　燈飾、遊具、船班明起暫停

竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

要外送員代墊4千遭識破　新北女拔腿跑…他拿榔頭追上壓制也挨罰

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

台中「紅包阿伯」出沒！開口唱歌就給現金

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

南警助分隔22年母子重逢團聚

林襄合體直播天后人妻妹紙成新帶貨女王

杜蘇芮颱風威脅南台灣黃偉哲主持防颱整備會議

未婚男女快報名　「青年社交快閃」七夕登場

少年探監偷拍PO網　獄方：依規停止受理接見3個月

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

國姓咖啡節首度移師橋聳雲天園區

雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

九族文化村慶祝37週年　7/27當天壽星免費入園

馬籍小小波麗士報到體驗　

甲辰正科王船開光點睛　東港迎王平安祭典開跑

更多熱門

相關新聞

火燒「阿房宮KTV」！警消到場灌救

火燒「阿房宮KTV」！警消到場灌救

雲林西螺23日晚間8點55分發生火警，位在福興路112號的「阿房宮KTV」起火燃燒，警消獲報後派出12車22人前往搶救。詳細起火原因為何，仍待火調人員進一步調查。

藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

郭台銘參選仍支持侯友宜？　張麗善：我支持國民黨提名的候選人

郭台銘參選仍支持侯友宜？　張麗善：我支持國民黨提名的候選人

雲林古坑蜂蜜鳳梨酒、蜂蜜鳳梨果茶大獲好評

雲林古坑蜂蜜鳳梨酒、蜂蜜鳳梨果茶大獲好評

關鍵字：

西螺福興宮雲林太平媽祖顏清標張榮味張麗善

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面