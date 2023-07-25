快訊／台南鐵皮屋凌晨起火　2人受困2樓狂敲鐵窗獲救

記者林悅、黃翊婷／台南報導

台南市學甲區三慶里一處鐵皮屋民宅今日（25日）凌晨2時許發生火警，台南市消防局獲報後，立即出動16車、33人前往救援，架梯救出2人，大約33分鐘之後便將火勢撲滅，並無造成人員傷員。警消初步調查，現場雜物及一部洗衣機被燒毀，燃燒面積1平方公尺，詳細狀況仍有待進一步釐清。

▲消防人員抵達現場並拉起水線灌救。（圖／記者林悅翻攝，下同。）

台南市消防局指揮中心25日凌晨2時23分接獲報案，指稱學甲區三慶里一處民宅發生火警，立即出動16車、33人前往救援，抵達現場時一樓已起火燃燒、冒出濃煙，二樓則有2名受困民眾狂敲鐵窗求救，於是馬上使用雙節梯及軍鋸救援，順利救下2人，再使用圓盤切割器破壞一樓鐵門，成功於2時56分撲滅火勢，並無造成人員傷亡。

▼▲受困民眾狂敲鐵窗求救。

警消初步調查，該民宅未裝設住警器，現場雜物及一部洗衣機被燒毀，燃燒面積1平方公尺，有財損，但不需要火調，詳細情況仍有待進一步釐清。

消防局長李明峯也不忘呼籲，民眾應在家中安裝住宅用火災警報器，才能在火災發生初期偵測到濃煙或高溫，發出警報聲提醒住戶滅火或避難逃生，民眾也可以依據住家室內隔間狀況，自行購買住宅用火災警報器安裝於寢室、廚房、神明廳、客廳及樓梯間等相關位置，以提升居家消防安全。